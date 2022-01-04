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北市檢疫旅館爆首2例Omicron本土！專家曝「危險觀察期」

▲▼桃園機場,狗,旅客,華航,人潮,疫情。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國際Omicron疫情嚴重，台灣已累計86例境外移入。（圖／記者黃宥寧攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨下午宣布2例Omicron個案從境外轉列本土，而這也是台灣首2例。針對社區危險程度，專家表示，如果有攔住基本不用太擔心，從現在拉兩個潛伏期，大概28天，如果都沒有衍生案例，基本上就算還好。

台北市檢疫旅館日前有3例Omicron確診個案（案案17085、案17058、案17099），經過調查，陳時中表示，應該是由案17085傳給案17058和案17099，因此今判定案17058和案17099為本土。

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陳時中說明，依據基因定序及病毒量追蹤結果，推斷最可能傳播鏈為17085分別傳給17058與17099後各產生兩位點的改變，因此將17058及17099由境外移入，改判為本土病例。

陳時中進一步提到，目前只是做這樣的判定，案17058從大陸深圳進來，那時的時間點到現在，大陸深圳沒有Omicron的病例報告，而案17099從日本入境，日本12/15有境外移入和本土，當時在機場就攔截下來，所以從那地方帶進來Omicron相對低。

而案17085是從美國進來，美國當地相對有幾千例Omicron病例，相對可能性高，在基因定序上，案17085和案17058有兩個變異點 ，案17085和案17099有兩個變異點不同。

針對2名Omicron本土個案對社區的威脅，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，這幾個個案或許可能有不經意接觸，不過如果有提早攔住基本也不用太擔心，從現在拉兩個潛伏期，如果都沒有其他衍生個案或社區案例，基本上威脅應該還好。

另外，台灣今起入境陰性報告規定也從3日內改為2日內，且報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算。

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