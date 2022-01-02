再加碼！來竹市中正市場打疫苗　就贈200元賣場禮券



▲新竹市府宣布，自1月3日起至1月7日五天期間，符合資格對象來竹市中正市場施打站接種任何1種新冠疫苗，就送禮券200元。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹中正市場施打站接種疫苗送禮券又來了！市府宣布，自1月3日起至1月7日止共五天期間，符合疫苗接種對象至中正市場2樓施打站完成任何1種新冠疫苗接種者，現場即贈100元全聯禮券2張，民眾免預約可直接赴現場施打。

市府表示，前二波的接種活動共計發送禮券3,361人，受國外受變種病毒影響，又引起一波疫情高峰，加上海外返鄉潮及農曆年節即將到來，為鼓勵尚未完整接種疫苗的民眾，再度加碼宣布，自1月3日起至1月7日五天期間，符合資格對象來竹市中正市場施打站接種任何1種新冠疫苗，就送禮券200元。

衛生局指出，本次符合「打疫苗、領禮券」活動資格包括施打第一、二、三劑新冠疫苗的民眾，民眾可依自己可接種疫苗時間前來施打。

施打資格包括：

1.18歲以上尚未接種第一劑疫苗者

2.第一劑施打莫德納、BNT及高端疫苗已滿4週者

3.第一劑施打AZ疫苗已滿8週者

4.接種兩劑COVID-19疫苗已滿五個月者

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施打站接種時間為上午08-11點、下午3-7點，疫苗種類分別為：

1/3(一)上午BNT、下午AZ

1/4(二)上午BNT、下午莫德納

1/5(三)上午BNT、下午AZ

1/6(四)上午BNT、下午莫德納

1/7(五)上午BNT、下午AZ

衛生局也說明， 新竹市第一劑涵蓋率目前已達94.4％，第二劑涵蓋是則是80.9％ ，全國排名第一、第三，感謝民眾踴躍施打，市府也鼓勵其他縣市民眾前來施打。目前衛生局仍持續透過發送簡訊或通知單方式通知符合資格者，儘速預約接種，民眾也可以透過本市40家合約院所預約接種新冠疫苗。

衛生局強調，接種疫苗是增加民眾保護力及控制疫情的必要防線之一，請民眾務必盡快完成完整疫苗接種的劑次，以達完整保護力，並遵守國內各項防疫措施，才能共同維護全體市民的健康。有關疫苗接種相關資訊請洽疫苗專線03-5355137預約或上新竹市防疫資訊網查詢(https://www.2021.hccg.gov.tw/）。

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