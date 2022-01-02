稱霸華語歌壇！周杰倫「2關鍵」狠甩新生代　網跪：歌過20年還在唱

▲周杰倫稱霸華語歌壇。（資料照／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

周杰倫擁有許多膾炙人口的作品，就有網友好奇詢問，他其實很少聽周杰倫的歌，為什麼周董可以稱霸華語歌壇？真有這麼厲害嗎？貼文一出，隨即引發熱烈討論，不少網友也點出2大關鍵原因，直呼「好多歌放到現在還是X打！」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「周杰倫真有那麼厲害」為題發文，提到他其實很少聽周杰倫的歌，只有稍微聽過的《稻香》、《聽媽媽的話》，雖然覺得還不錯，但也沒有到非常驚艷、會一直想重複播放。

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原PO繼續說道，日前偶然聽到《告白氣球》，也覺得曲風和其他流行歌類似，周董真有厲害到足以稱霸華語歌壇嗎？

貼文曝光後，不少網友指出關鍵原因，「稻香、聽媽媽的話、告白氣球這幾首都是偏大眾口味，第一張的娘子、忍者很創新，改變現在流行歌」、「不是你聽到市面上的歌都差不多，是周杰倫的歌影響了2000年後大眾市場的喜好」、「創造潮流讓大家跟風，你就是最X的」、「周杰倫跟流行歌相似(X) 流行歌跟周杰倫相似(O)」、「他厲害的地方在於把流行音樂帶到另一個高峰」、「簡單講他就是開宗立派的那個，你覺得跟檯面上流行歌差不多是因為那些都算受他影響」。

▲網友點出周杰倫稱霸的2大關鍵。（資料照／記者張一中攝）

還有些網友誇周杰倫前期的作品真的很強，「娘子、雙截棍、紅磨坊、以父之名，這類結合東西方音樂的，全世界現在有誰寫得出來」、「周強的是前幾張專輯，神一般的創作」、「范特西擺到今天還是X打所有線上歌手」、「早期周的歌，編曲是著名的強欸，20年了還在Spotify霸榜，反觀新生代一個能打的都沒有」、「雙截棍是神一般的作品啊」、「2000年左右，誰能唱出忍者這種歌，罰你去聽完前三張專輯」。

不過，也有些網友回應，「總覺得他這幾年也就那樣了，但他早期的音樂真的很猛，范特西的Rap都超讚」、「演藝圈本來就是這樣，最厲害的不一定能紅，能紅的不代表最厲害，這要靠點天時地利人和，要有星運」、「我也這樣覺得，只是歌詞有創意而已」。

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