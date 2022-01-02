　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

稱霸華語歌壇！周杰倫「2關鍵」狠甩新生代　網跪：歌過20年還在唱

▲周杰倫台北小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲周杰倫稱霸華語歌壇。（資料照／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

周杰倫擁有許多膾炙人口的作品，就有網友好奇詢問，他其實很少聽周杰倫的歌，為什麼周董可以稱霸華語歌壇？真有這麼厲害嗎？貼文一出，隨即引發熱烈討論，不少網友也點出2大關鍵原因，直呼「好多歌放到現在還是X打！」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「周杰倫真有那麼厲害」為題發文，提到他其實很少聽周杰倫的歌，只有稍微聽過的《稻香》、《聽媽媽的話》，雖然覺得還不錯，但也沒有到非常驚艷、會一直想重複播放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO繼續說道，日前偶然聽到《告白氣球》，也覺得曲風和其他流行歌類似，周董真有厲害到足以稱霸華語歌壇嗎？

貼文曝光後，不少網友指出關鍵原因，「稻香、聽媽媽的話、告白氣球這幾首都是偏大眾口味，第一張的娘子、忍者很創新，改變現在流行歌」、「不是你聽到市面上的歌都差不多，是周杰倫的歌影響了2000年後大眾市場的喜好」、「創造潮流讓大家跟風，你就是最X的」、「周杰倫跟流行歌相似(X) 流行歌跟周杰倫相似(O)」、「他厲害的地方在於把流行音樂帶到另一個高峰」、「簡單講他就是開宗立派的那個，你覺得跟檯面上流行歌差不多是因為那些都算受他影響」。

▲▼周杰倫出席《叱咤風雲》台中首映會。（圖／記者張一中攝）

▲網友點出周杰倫稱霸的2大關鍵。（資料照／記者張一中攝）

還有些網友誇周杰倫前期的作品真的很強，「娘子、雙截棍、紅磨坊、以父之名，這類結合東西方音樂的，全世界現在有誰寫得出來」、「周強的是前幾張專輯，神一般的創作」、「范特西擺到今天還是X打所有線上歌手」、「早期周的歌，編曲是著名的強欸，20年了還在Spotify霸榜，反觀新生代一個能打的都沒有」、「雙截棍是神一般的作品啊」、「2000年左右，誰能唱出忍者這種歌，罰你去聽完前三張專輯」。

不過，也有些網友回應，「總覺得他這幾年也就那樣了，但他早期的音樂真的很猛，范特西的Rap都超讚」、「演藝圈本來就是這樣，最厲害的不一定能紅，能紅的不代表最厲害，這要靠點天時地利人和，要有星運」、「我也這樣覺得，只是歌詞有創意而已」。

您可能感興趣...

►周杰倫的歌超難駕馭！網狂點名「忍者」　精髓曝光：不只很難唸

►被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼

►周杰倫最強專輯？ 鄉民全推爆「這張跟鬼一樣」：不跳過任何一首

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
包小柏今辦女兒告別式　「播她生前影片」忍痛親自打點
快訊／北市30多歲男確診　「7接觸者」採檢出爐
2大1小家庭「月花10萬」　支出全曝光！網細看驚：太省了
這天濕冷探15度！　一圖秒懂未來一週天氣
驚悚瞬間曝！男躺車道9車閃避　「第10台輾斃他」
90%台灣人缺鈣！「最完整補鈣食物」一圖看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

稱霸華語歌壇！周杰倫「2關鍵」狠甩新生代　網跪：歌過20年還在唱

結婚對象不考慮空姐！4航空機師開條件：溫柔體貼不強勢

北市30多歲男出關6天才確診　「7名接觸者」採檢出爐！

明起漸回暖！這天又轉冷低溫探15度　一圖秒懂未來一週天氣

傍晚壅塞路段一次看！「大華系統－五堵」紫爆　國5估要塞到晚上

捷運人員連3站「神效率換手」上車又下車　乘客見這幕跪了：很敬業

最醜的公共藝術　彰化市「蓮花燈塔」13日走入歷史　

歐美現「Delmicron」新型變種病毒？　前台大醫：別再自己嚇自己

唱跨年太圈粉！舞台上八字蹲簽專輯　網跪求他開演唱會：超認真

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

稱霸華語歌壇！周杰倫「2關鍵」狠甩新生代　網跪：歌過20年還在唱

結婚對象不考慮空姐！4航空機師開條件：溫柔體貼不強勢

北市30多歲男出關6天才確診　「7名接觸者」採檢出爐！

明起漸回暖！這天又轉冷低溫探15度　一圖秒懂未來一週天氣

傍晚壅塞路段一次看！「大華系統－五堵」紫爆　國5估要塞到晚上

捷運人員連3站「神效率換手」上車又下車　乘客見這幕跪了：很敬業

最醜的公共藝術　彰化市「蓮花燈塔」13日走入歷史　

歐美現「Delmicron」新型變種病毒？　前台大醫：別再自己嚇自己

唱跨年太圈粉！舞台上八字蹲簽專輯　網跪求他開演唱會：超認真

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

立訊傳拿下iPhone Pro版高階訂單　擴廠劍指鴻海、和碩

女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

封城太餓出門買饅頭　西安少年慘遭防疫人員「圍毆打趴」

包小柏今辦女兒告別式　悲傷不說話「播她生前影片」忍痛親自打點

薩摩耶洗澡太舒服瞇眼燦笑「耳朵消失」　天使面孔融化美容師

台式古早味再一發！超商就有「沙茶魷魚羹麵」　加碼吃魷魚飯糰

李智凱PLG職籃開球大秀後空翻　帶愛妻甜蜜現身

冬天突然變胖！媽見「方型黑貓」低底盤路過嚇傻：不是黑色顯瘦？

中捷B8站變更到顏寬恒豪宅旁？　林佳龍：新站附近有顏家土地？

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

生活熱門新聞

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

好市多Levi's不到1千？內行揭2內幕

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

跨年「計算機App」錄影　本尊回應了

檢疫旅館1確診者「曾到幼兒園接小孩」

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

「衝鋒衣」在紅什麼　內行曝1點勝風衣

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

他被逼進產房「6年無性生活」崩潰

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬

波蘭人妻：我林口來的！　逛菜市場一開口嚇壞攤販

今晨9.9℃！收假日雨區曝　下波冷空氣這天報到

台灣有首例「新冠+流感」Flurona個案

更多熱門

相關新聞

小家庭每月「狂燒10萬」　網驚：太省了吧

小家庭每月「狂燒10萬」　網驚：太省了吧

很多人都有記帳的習慣，就有一名網友貼出2021年的家庭月支出、總支出，其中，占最多的就是房貸，最少的則是自來水費。貼文曝光後，吸引不少網友熱烈討論，還有不少人訝異回應，「伙食費也太省了吧！我是你們2倍」、「整體看好多，分開看又很省」。

想換房「能等看好再賣？」　內行建議曝

想換房「能等看好再賣？」　內行建議曝

「老蔡水煎包」分店超多強在哪？網狂讚1點

「老蔡水煎包」分店超多強在哪？網狂讚1點

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

周杰倫推NFT狂吸2.8億元　再揪五月天阿信曝喜訊

周杰倫推NFT狂吸2.8億元　再揪五月天阿信曝喜訊

關鍵字：

周杰倫歌壇華語PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面