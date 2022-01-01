妙齡女要求升級「G罩杯」　醫苦勸：哈密瓜奶會有2惡果

▲30歲的瑄瑄原本是B罩杯(左)，進行完隆乳手術後升級成E罩杯(右)，身材更加動人。（圖／元和雅提供、CTWANT合成圖）

圖、文／CTWANT

農曆年即將來臨，以往這是醫美療程的旺季，許多人都想先做好「準備」，好在過年時完美登場，元和雅整形外科診所院長鍾金源表示，以往過年前的業績總是比平時增加3成以上。

但今年受到疫情影響，許多人荷包縮水，再加上整形手術要價較高，因此稍微影響業績，但由於前半年受到疫情的影響更大，相較之下已經很不錯，與10月前相比，業績至少已經成長2成。

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鍾金源說，「很多人喜歡在過年前動整形手術，因為術後的腫脹會持續大約2周平時上班很難請這麼多天假，趕在過年前動手術的話，至少時間比較充裕，也可以讓傷口好好修復。」

鍾金源透露，過年前最夯的整形手術莫過於隆乳，主要年齡層分布在20歲到50歲，而台灣女性普遍喜愛「數大便是美」，或許是覺得都已經花錢了，所以總希望隆乳尺寸愈大愈好，似乎感覺CP值比較高。

「讓我印象很深刻的是，曾經有一位年輕女客人要求將胸部升級到『G罩杯』，乳房假體的體積大約400~500c.c.左右，看來就像兩顆小哈密瓜一樣。」鍾金源說，適當的隆乳尺寸要依據身高、胖瘦來判斷，否則不但比例奇怪，可能還會出現下垂、外擴兩種惡果。

「很多喜歡升級超大罩杯的客人，可能是穿了不舒服、或是想展現身材，常常都不喜歡穿內衣，這就會更快讓乳房變得下垂又外擴！」鍾金源說，如果情況太嚴重，很多人只好又回到診所「進場整修」，等於又要重做一次手術，所以還是選擇適合自己的胸部尺寸比較實在。

▲鍾金源院長表示，自體脂肪隆乳雖然無法做出驚人胸圍，但效果較為自然，也可搭配假體進行複合式療程。（圖／CTWANT合成圖）

除此之外，隆乳的方式也大有學問。「隆乳分成『假體』、「自體脂肪」兩種方式，假體又分為果凍矽膠與最新的魔滴隆乳(一種高流動與高彈性凝膠的假體)；自體脂肪則是抽脂後、再把脂肪打回胸部。」

鍾金源說，如果希望「效果明顯」建議選擇假體，以魔滴隆乳來說，可以省去術後按摩的過程，同時莢膜攣縮的機率也比較低，而且還附有晶片，萬一假體在體內破裂，10年內都可以晶片享有保固期，重新再做一次隆乳手術。

「曾有許多客人因為莢膜攣縮導致乳房變形，只能再動手術修整，我們甚至遇過修整4次的例子，胸部早已變得不成人形，所以降低莢膜攣縮的機率十分重要，但魔滴隆乳的價格也稍微昂貴，要價32萬元左右。」

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