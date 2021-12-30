薪資中位數出爐！他問哪些工作「年薪不到50萬？」網淚指1行業最多

▲2020年薪資中位數為50.1萬。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／閔文昱報導

行政院主計總處昨23日公布，2020年薪資中位數為50.1萬元，即有半數的受僱者月薪不到4.2萬元，引發熱議。對此，有網友就好奇，「真的有這麼誇張嗎？到底哪些正職工作可以年薪不到50萬呢？」意外釣出不少苦主，其中「1行業」最多人點名。

一名網友在PTT以「年薪不到50萬的『正職』真的那麼多嗎？」為題發文表示，2021年台灣年薪中位數50.1萬，代表接近一半的受雇者年薪是不到50萬，讓他相當訝異，直問「真的有這麼誇張嗎？假如月薪35K * 14個月就保底49萬了，代表很多人根本領不到上述的薪水？到底哪些正職工作可以年薪不到50萬呢？」

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文章一曝光，馬上吸引許多網友關注，紛紛留言，「南部人薪水真的低到不可思議」、「一堆人月薪不到3萬」、「很多中小企業根本沒年終，哪裡來14個月」、「你當公家機關喔，一般企業年終有1個月就夠你爽了」、「台北走一圈一般店面應該也很多不到50」、「服務業幾乎都沒」、「初考公務員哭暈在廁所」、「幾乎所有連鎖超商賣場裡看到的都是啊」。

▲餐飲業被不少網友點名。（示意圖／記者張一中攝）

其中，不少網友點名「餐飲業」，表示「蠻多的吧，你算一個月4萬，外面普通餐飲服務業招人都不到這個價吧」、「別說中南部，北部也一堆吧…尤其餐飲的」、「南部餐飲店長月薪不到35還沒年終」、「某K牌賣炸雞，一般襄理沒50」、「做餐飲真的血汗…拜託別提了」。

根據主計總處資料，若是從行業別來看，109年薪資中位數最高的是金融及保險業96.9萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業71.5萬元，專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業均逾60萬元；反之，相對較低的行業，是藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）均未達40萬元。

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