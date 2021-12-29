木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

▲百萬YouTuber《木曜4超玩》主持群。（圖／木曜4超玩FB）

記者邱晟軒／綜合報導

百萬YouTuber《木曜4超玩》主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞近日才在北流舉辦跨界演唱會，吸引8千多人共襄盛舉。對此，有網友就好奇詢問「木曜一日幕僚無法無法被超越？」貼文曝光後，反而掀起粉絲狂推另1部主題。

有一名網友今在批踢踢八卦板以「木曜一日幕僚無法被超越」為題發文表示，到現在還是常常把「一日幕僚」影片點來看，無論藝術性、教育性或者是娛樂性都是整個youtuber最頂尖！

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該名網友還表示，尤其觀看木曜影片中的人事物，每次看每一次都感動到不能自己，於是好奇詢問眾人，「木曜一日幕僚是不是整個youtube歷史上一堵永遠無法被超越的高牆？」

▲2021木曜跨界演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

貼文一出，立刻勾起許多網友回憶，紛紛大讚「一日幕僚是這系列拍的最有意義的一集」、「真正起飛的是這部沒錯」、「一日系列真的不錯」、「看點閱率就知道一日幕僚」、「一日幕僚近1700萬次，第二高點擊率是900萬」、「木曜自己都有新聞了，一日幕僚這部就從44萬訂閱衝到62了」。

不過，也有許多網友狂推2017年推出的《一日玉山觀察員》，「木曜一日玉山就起飛了好嗎」、「一日玉山很經典，推薦去看」、「單攻玉山真的硬」、「玉山那部就很頂了」、「一日玉山是個爆點」、「看完只想說，金鐘報了沒」、「佩服整個製作團隊還有老闆願意作這種節目，用生命在拍片」、「這一集真的是屌炸天了！寫實到連坐在螢幕前觀看的我都覺得好喘」。