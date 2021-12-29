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大陸13個最醜雕塑！響應習近平蓋出「幹」字廣場　還有「幹個蛋」

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲運河之母雕塑。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼「中國十大醜陋建築評選」後，《開罐》蒐集了中國13個超醜雕塑，從神祇、動物到迎合主旋律作品都有，被網友吐槽是史上最醜的雕塑。

一、運河之母

該座「運河之母」雕塑位於江蘇鎮江，原意是刻畫安寧、慈祥的運河女神形象，不過金屬氧化後畫風突變。網友笑說，「看上去一點不面善，求有關部門良心發現，快給運河之母做一次臉部SPA 吧，我怕。」

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲「幹」字文化廣場。（圖／翻攝自微博）

二、「幹」字文化廣場

為響應大陸國家主席習近平「大家擼起袖子加油幹！」口號，遼寧設立了5萬平方公尺大的幹字文化廣場。官方介紹說，可以「感受大梨樹人苦幹、實幹、巧乾的乾字精神！」

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲「幹個蛋」雕塑。（圖／翻攝自微博）

三、幹個蛋

幹字文化廣場中另一個雕塑，被網友戲稱為「幹個蛋」，意思類似是「幹個屁」。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲幹字廣場其他的「幹」雕塑。（圖／翻攝自微博）

四、頭頂烈日幹

幹字文化廣場中還有一個雕塑，是有出頭、鏟等耕田工具，名為「頭頂烈日幹」。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲懸空茶壺的「水柱」因長滿青苔而變得極為噁心。（圖／翻攝自微博）

五、懸空茶壺

重慶一家茶廠，造了一座懸空茶壺雕塑，但茶壺倒出的「水柱」因長滿青苔而變得極為噁心。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲「比翼雙飛」雕塑。（圖／翻攝自微博）

六、比翼雙飛

西南財經大學校內，有一座雕塑是一男一女往兩個不同方向飛奔，腳下踩著錢形石頭，被指是因財分手。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲「中醫走向世界」雕塑令人嚇掉下巴。（圖／翻攝自微博）

七、中醫走向世界

該座雕塑位於河北省，雕塑中有中醫、地球，也有一對腳，的確十分貼合「中醫走向世界」的主題。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲「橋塔守護神」雕塑。（圖／翻攝自微博）

八、橋塔守護神

四川綿陽九皇山玻璃橋橋塔是兩對巨型男女雕塑，身穿傳統服飾，背靠背張開雙手。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲扶老雕塑。（圖／翻攝自微博）

九、扶老

該座雕塑位於廣西桂林市，是兩位一絲不掛女子抱著一名男子，左為妻子、右為媳婦，寓意為一家和睦相處。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲公廁外的奇怪雕塑。（圖／翻攝自微博）

十、公廁

重慶南濱路大佛寺下段的一處公廁外牆，放上了一座意味不明的前衛雕塑。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲大白菜雕塑。（圖／翻攝自微博）

十一、大白菜

該座雕塑是大陸最大的白菜雕塑，位於河北邯鄲，高20公尺、寬8公尺、重12噸，全由玻璃製成。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲飛天雕塑被罵「醜到飛天」。（圖／翻攝自微博）

十二、飛天

該座雕塑位於新疆烏魯木齊市，是室內最高最大的花堆雕塑，名為「飛天」，也被網友笑說是「醜到飛天」。

▲▼ 中國十大最醜雕塑。（圖／翻攝自微博）

▲這座兩隻豬的雕塑被市民叫做是「流氓豬」。（圖／翻攝自微博）

十三、流氓豬

該座雕塑位於河南鄭州航海東路福塔廣場，具體名稱及用意難以考究，被網友稱為「流氓豬」，稱為另類打卡點。

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