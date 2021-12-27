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酒駕如恐攻！Uber司機喝醉北市飆車「女慘死」　成殺人罪判刑首例

▲▼ 酒駕男郭俊邑被控殺人案開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲Uber司機郭俊邑（左）酒駕撞死女騎士，被依殺人罪判刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

高雄男子黃子洋昨酒後無照駕駛BMW轎車，將過馬路的范姓女子一家4口撞成1死3傷，他的酒測值高達1.24毫克，等於爛醉，再度引爆社會對酒駕的怒火，希望修法將酒駕肇事者以殺人罪論處的呼聲再起。2018年Uber司機郭俊邑酒駕在北市街頭以破百時速飆車，把騎機車的陳姓女子撞得粉身碎骨慘死，最後被依殺人等罪合併判刑12年6月，就是國內首件酒駕撞死人被依殺人罪判刑的案例。

2018年9月23日上午5時許，當時23歲的Uber司機郭俊邑和朋友在KTV喝完酒，醉醺醺開車上路，看到路邊有警員攔檢小黃，他心虛違規紅燈右轉，沿著北市羅斯福路連闖紅燈狂飆，轉進基隆路4段往北二高方向，在限速50公里路段，以時速100多公里高速接連碰撞3輛機車。

▲▼郭俊邑基隆路酒駕撞死人，死者妹妹痛哭不原諒。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳姓女子騎機車不幸遭郭俊邑酒駕撞死，她的妹妹痛哭不原諒。（圖／資料照片）

其中陳姓女子騎機車走在道路外側邊線，遭郭男從後直接衝撞，車毀人亡，陳女的弟弟事後上網po文痛訴：「我姐姐當場沒了呼吸心跳，顱內出血、脖子頸椎、脊椎、肋骨全都斷了、骨盆腔粉碎、氣胸、內出血、大腿20公分開放性骨折，全身上下沒有一處完整的！」

另2位挨撞女騎士也傷勢不輕，幸好送醫性命無虞。郭男肇事後，車身打滑旋轉，再失控衝撞路邊的汽機車與住家騎樓才停下，現場車毀屋損、零件碎滿地，有如遭遇恐怖攻擊。郭男幾乎毫髮無傷，經到場警員做酒測，他的呼氣酒精濃度高達每公升1.29毫克。

台北地檢署勘驗郭男車內行車記錄器畫面，發現他一路飆車、根本沒鬆開過油門，完全漠視其他用路人生命，任何人當時若遭他撞上，結局都會跟陳女一樣，據此認定郭心存即使撞死人也無所謂的不確定殺人故意，依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴。

一審查明郭男從開車出發到第1個撞擊點，相距2.9公里、僅花98秒，平均車速為106.5公里，又沿途蛇行、擦撞分隔島，代表已酒醉不能安全駕駛，但無法證明他有不確定殺人故意，加上郭男自首，改依可判刑3年以上、10年以下的酒駕肇事致人於死罪，判刑8年。

但二審重新慢動作勘驗行車記錄器畫面，認定郭男明知已擦撞第1位女騎士，仍繼續往前衝，4秒後就再撞飛陳女，這段空檔其實足夠減速或停車，可見郭男當時已有撞死人也在所不惜的念頭，至於郭男自首是因為車已撞壞、又被路人警告別肇逃所致。

二審不但不給郭男減刑，並依殺人、肇逃等罪合併判刑12年6月，郭男求饒：「我錯了！希望給我彌補機會！」今年（2021年）1月仍被最高法院駁回上訴，已定讞。郭俊邑民事一審被判應賠陳女父母共1168萬餘元。

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Uber司機喝醉飆車「女慘死」　成殺人罪判刑首例
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關鍵字：

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