林宜瑾寒冬送暖　捐贈民生物資、紅包計1900戶家庭受惠

▲立委林宜瑾（左3）帶領服務團隊，朱正軒（右1）、朱明宏（右2）及蕭暉憲（左2）一起現場發民生放物資及紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末年終寒冬送暖再添佳話，立委林宜瑾結合在地愛心企業邰欣地堡朱正軒、宏權科技朱明宏及蕭暉憲等人，共同發起的寒冬送暖活動，12月26日上午在東橋活動中心熱鬧登場，捐贈有白米、關廟麵等民生物資及600元現金紅包，共有1900戶中低收入家庭受惠。

寒流來襲氣溫驟降，公益的心卻是暖上心頭，連續11年不間斷的寒冬送暖活動，在立委林宜瑾號召及邰欣地堡積極配合下，落實小英總統重要施政目標，結合社會大眾發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，彼此互助，使社會更加祥和。

▲立委林宜瑾發起的寒冬送暖活動，曼都髮型永康店全員投入義剪行列。

林宜瑾說，為使弱勢家庭能得到妥善的照顧，自11年前開辦寒冬送暖活動後就不曾間斷，因善舉獲得廣大民眾知悉，許多善心人士也紛紛慷慨解囊投入公益的行列，在地優質建設公司邰欣地堡更扮演領頭羊的角色，出錢又出力的辦好每次的送暖活動，還有宏權科技朱明宏更是表現的可圈可點，只要是公益活動絕對是義無反顧參與；曼都髮型永康店造型師全員出動義剪，讓民眾能以嶄新的面貌過好年。

邰欣地堡董事長邱俊彬表示，本著取之於社會、回饋於大眾是邰欣地堡一直以來的宗旨與堅持，希望以愛出發，讓愛延伸到社會的各個角落，關懷弱勢，建立溫馨祥和的社會。

宏權科技朱明宏說，父母親給予的教育就是，能幫助就盡量去幫，不要去想會得到什麼回饋，所以都會竭盡所能去行善，也期望藉此活動拋磚引玉，讓更多人一起幫助弱勢。

立委林宜瑾服務處的執行長、也是民進黨永康區市議員初選參選人朱正軒表示，因為疫情的關係，許多民眾的經濟受到影響，今年幫助的人數比去年多。雖然負擔增加，但是協助弱勢的心意不打折扣。永康區陳勝楠區長，民進黨市議員初選的參選人新豐區朱明宏、大北門區參選人蕭暉憲等都出席參加活動。