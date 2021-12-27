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緬甸大屠殺「婦幼慘死」至少35具焦屍　聯合國要求調查

▲▼緬甸軍平安夜大屠殺！婦女幼童遭「縱火虐殺」逾30死　恐怖畫面曝。（圖／翻攝推特）

▲緬甸軍平安夜大屠殺。（圖／翻攝推特）

文／中央社美國聯合國26日綜合外電報導

媒體報導，緬甸東部有座城鎮至少35個平民遭殺害，他們的遺體化為焦屍，聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯今天對此深感「震驚」，並要求緬甸政府展開調查。

法新社報導，非營利組織「拯救兒童基金會」（Save the Children）的兩名工作人員仍下落不明，此前他們的駕車及其他幾輛車在緬甸東部的克耶邦（Kayah State）遇襲並且被焚毀，當地人權監督團體與媒體譴責這是軍政府部隊所為。

▲▼緬甸軍平安夜大屠殺！婦女幼童遭「縱火虐殺」逾30死　恐怖畫面曝。（圖／翻攝推特）

▲緬甸軍對逃亡的平民百姓縱火虐殺。（圖／翻攝推特）

葛瑞菲斯（Martin Griffiths）發表聲明說：「我譴責這樁惡行，還有緬甸全境所有針對平民百姓的襲擊，這些暴行是國際人道法規所不容，呼籲緬甸當局針對這起事件立即展開全面及透明的調查，使施暴者立即受到法律制裁。」

緬甸軍方今年2月發動政變，全國迄今動盪不安，據當地觀察團體說法，有超過1300人在軍政府鎮壓行動中喪命。

為抵抗軍政府，「人民防衛部隊」（People's Defence Forces）在全國各地湧現，讓軍方陷入無止境的血腥衝突與報復之中。

觀察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）表示，經查核，當地媒體和抗議人士說法無誤，即「包括婦孺內的35人於12月24日在（克耶邦）普盧索鎮（Hpruso）遭軍方焚燒殺害」。

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