擠下Google登流量王　2021最受歡迎網站：TikTok

▲ 抖音（TikTok）。（圖／路透）



中央社

資安公司Cloudflare指出，短影音社群平台TikTok成為今年最受歡迎網站，流量甚至超越搜尋引擎巨擘Google。

華爾街日報（Wall Street Journal）與美國財經內幕（Business Insider）報導，Cloudflare公布的2021年網路排行回顧顯示，TikTok於今年2月首次登上榜首，但直到8月，這一短片平台才持續地在網路流量排行榜獨占鰲頭。

與去年排名相比，今年的名次順序出現震盪，去年位列第7的TikTok今年擠下Google躍升為冠軍，Google則跌至第2。

不過，由於Cloudflare自2020年9月才開始追蹤網路流量，因此去年榜單的紀錄範圍僅有9月至12月。

中國公司字節跳動（ByteDance Ltd.）旗下的TikTok於2018年8月與另一款受歡迎應用程式Musical.ly合併後，在全球上架。

在疫情期間，TikTok下載量暴增，因為各年齡層人士蜂擁使用這款應用程式；在此之前，TikTok被認為是以青少年為主要用戶的平台。

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）



數位行銷機構Tug Agency指出，在2020年第一季，當COVID-19的影響開始衝擊世界各地民眾時，TikTok在全球的下載量達到3億1500萬次。

今年9月，TikTok稱其全球月活躍用戶超過10億人。不過，與其他社群媒體網站一樣，TikTok也有其陰暗面。

華爾街日報調查發現，TikTok這一風靡全球應用程式的演算法，可以驅使未成年人觀看有關性、毒品和飲食失調的影片。

TikTok今天並未立即回應華爾街日報置評要求。