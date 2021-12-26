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41民兵遭武裝份子殺害　單日傷亡史上最重！布尼納法索舉國哀悼2天

▲▼ 布吉納法索士兵在薩赫勒地區公路上巡邏。（圖／路透）

▲ 布吉納法索士兵在薩赫勒地區公路上巡邏。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

布吉納法索41名政府支持的民兵23日在北部沙漠地區遭武裝份子殺害，成為民兵史上單日死傷最慘重的一天。總統25日宣布，隔天起舉國哀悼2天。

根據《路透社》，布吉納法索當局25日說明，一支由衛國志願者（VDP）組成的平民戰鬥小隊23日在北部羅盧姆省一處偏遠地區遭人伏擊，導致41人喪命。

VDP由政府出資並提供訓練，以求遏制伊斯蘭叛亂份子。政府發言人麥嘉（Alkassoum Maiga）聲明表示，「為向英勇的VDP及為保護祖國而犧牲的平民致敬，布吉納法索總統下令，26日起全國哀悼48小時。」

這是布吉納法索平民組成的民兵有史以來單日死傷最慘重的一天，一個月前該國安全部隊則有一支憲兵隊在哨所遇襲，造成53人死亡，成為軍隊多年來最嚴重的襲擊事件。

布吉納法索近幾月來爆發多起針對政府的抗議活動，指責當局未能遏制4年來在非洲薩赫勒大區（Sahel Region）奪走數千條人命的伊斯蘭叛亂，迫使逾100萬人逃離家園。

與恐怖組織蓋達組織（al Qaeda）及伊斯蘭國（IS）有關的武裝份子為該地區軍隊帶來重大傷亡，幾乎每周都有布吉納法索、尼日及馬利士兵在零星的襲擊事件中喪生。

布吉納法索軍方則表示，該國及尼日的數百名士兵12月稍早在一次聯合行動中擊斃約百名武裝份子，並迫使他們繳納槍枝、簡易爆炸裝置及數百輛摩托車。

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