最上位1％極富裕階層「擁全球4成資產」　半數人口合計才賺了2％

▲貝佐斯與馬斯克資產驚人，研究報告指出，2021年全球前1%富有者的資產約占總體個人財產的4成。（組圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

疫情危機爆發將滿2年，日本共同社報導就指出，今年貧富差距進一步拉大，全球前1％的超級富裕階層所擁有的資產佔全球整體個人資產的37.8％，而低於50％族群的合計資產只佔2％。

共同社報導，據100多名經濟學家進行的國際研究顯示，2021年世界前1％的富人階層資產佔整體的37.8％，尤其是最上位圈的2750人就擁有超過13兆美元（約360兆台幣）的資產，佔整體約3.5％，比下位圈50％人群的合計資產還多出1.5個百分點。另外，前10％富有者的財富則佔整體的75％。

▲2021年全球前1％的超級富裕階層所擁有的資產佔整體大約38％，而50％以下族群合計只佔2％。（圖／翻攝自World Inequality Report 2022）

《財星》雜誌也引用這份《世界不平等報告》（World Inequality Report）指出，2021年全球億萬富翁的財富份額出現了有紀錄以來的最大增幅，當各國政府紛紛向本國注入資金，以緩解疫情造成的經濟打擊的同時，這些錢也推高了股票和房地產價格，增加了最高收入階層的個人財富，而社會福利體系薄弱的國家中，貧富差距增加的狀況尤為明顯。

研究報告擔憂，今後的不平等狀況將擴大至「巨大」的差異程度，並呼籲對富裕階層與大型企業的加強課稅勢在必行。2019年諾貝爾經濟學獎得主巴納吉（Abhijit Banerjee）與杜芙若（Esther Duflo）在報告前言中指出，財富是未來經濟增長的主要來源，也是越來越多的權力與影響力的要素，這預示著不平等的進一步加劇，「我們生活在一個經濟權力極度集中在極少數超級富豪手中的世界。」

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