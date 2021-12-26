比蕾神狠！澳男離婚沒付千萬贍養費　前妻喊告「他被禁離境8千年」

▲澳洲一名男子與以色列前妻離婚後，竟被判「囚禁」在以色列8000年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲44歲藥品分析師胡佩特（Noam Huppert）自2013年和以色列籍前妻離婚後，就被以色列法院禁止出境近8000年，直到他將未成年子女約750萬新謝克爾（約新台幣6600萬元）的贍養費全數付清為止。

綜合外媒報導，胡佩特和以色列妻子結婚、生下2個小孩後，全家便在2012年移居以色列。不料，妻子在回到以色列數月後，就突然向以色列法院提出離婚申請，並要求胡佩特每月支付5000新謝克爾（約新台幣4萬元）的贍養費，直到2個孩子都成年為止。

法院隨後向胡佩特發出出境禁令，限制胡佩特在9999年12月31日前離開以色列，直到他將總數約750萬新謝克爾的贍養費全數付清為止，這意味著這位澳籍父親實際上被判了約8000年的監禁期。胡佩特透露，他自2013年起就一直被「囚禁」在以色列，無論他用任何理由，包括度假或工作，都無法離境。

以色列當地離婚法律明文規定，女性可以向法院提出申請，要求政府對孩子的父親實施出境禁令，以確保她們能在子女成年前，獲得足夠的贍養費，如若男性無力承擔費用，他們將面臨長達21天的監禁。

胡佩特聲稱，自己只是因為和以色列女性結婚，就成為了被該國司法系統迫害的外國人之一，更指控當地還有不少澳洲公民也面臨相同處境。英國獨立記者阿齊茲（Marianne Azizi）也證實，儘管她目前還未掌握確切數字，但她在長期關注此議題後推測，澳洲很可能有數百名男子也身受其害。

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