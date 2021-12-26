全球鷹每年維護費達130億！日本曾想停止引進　憂惹怒川普決定繼續

▲美國「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）。（圖／路透社）



文／中央社

日本政府2020年春天告知美方將停止引進美國產的無人偵察機「全球鷹」，但憂慮惹怒時任美國總統的川普，所以在同年夏天出現政策轉向，決定繼續引進全球鷹。

日本共同社中文網25日報導，多名日美關係消息人士25日透露，關於僅運用和維持費一年就要花費約130億日圓（約新台幣31億元）的全球鷹，日本前首相安倍晉三政府曾在2020年春天告知美方將停止引進，但考量到日本後來放棄從美國採購陸基型飛彈攔截系統「陸基神盾」（Aegis Ashore），顧及川普反應在同年夏天決定繼續引進全球鷹。

日本政府防衛省2014年決定引進全球鷹，當時背景是北韓在2013年實施第3次核試驗等，朝鮮半島局勢趨於緊張，日方期待全球鷹能發揮監視朝鮮軍事設施的功能；不過，全球鷹無法自我保護，防衛省消息人士說，「在他國領空飛行並不實際」。

對中國強化影響力的東海進行警戒監視也是課題，因為全球鷹是用來監視地面的機型，無法充分監視海洋，看不到引進後的有效用途，因此由時任防衛大臣的河野太郎主導進行調整。

不過，日本政府2020年6月宣布停止在秋田及山口兩縣部署陸基神盾，若全球鷹也停止引進，消息人士指出，「或許會惹怒執著於美國產武器出口的川普」，因此讓政策轉向繼續引進。

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