Google和Meta不刪違法內容！　俄羅斯破紀錄「重罰34億」怒批慣犯

▲俄羅斯當局最近以「未刪除被禁內容」為由，對Google和Meta開出高達34億元的罰款。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯24日以未刪除被禁內容為由，對科技巨擘Google和Facebook的母公司，Alphabet和Meta，分別處以72億盧布（約新台幣27億元）和20億盧布（約新台幣7.5億元）的罰款。這是當局加強打擊外國科技公司以來，首次以公司的年度營收來計算企業被罰款的金額標準，也創下了俄羅斯迄今開出的最高罰款金額。

綜合彭博社與路透社報導，俄羅斯聯邦通信監管機構發布聲明指出，這並非當局首次因科技公司未刪除非法內容而開出罰單，這些公司都是多次未遵守下架內容的「慣犯」，因此當局才根據它們在俄羅斯的年收入百分比制定罰款金額。

▲當局痛批，Google是拒絕下架違法內容的慣犯。（圖／路透）

報導稱，Meta未下架的違法內容高達2000條，而Alphabet的被禁內容則約有2600條。這些內容多數與宣傳同性戀、鼓勵毒品使用、指導危險行為或製作武器和炸藥，以及被俄羅斯定義為極端主義或恐佈主義相關。

俄羅斯今年以維護其數位主權為名，多次加大了打擊外國科技公司的力度。監管機構最近也不斷提高其罰款金額，並推動「慢速內容」運動，試圖迫使Google、Twitter等平台刪除違法內容的po文。當局指出，如果Alphabet和Meta不盡快移除被禁內容的話，他們恐怕將面臨更多罰款。

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