食人魚圍攻父子！他腳趾「恐怖破洞」爆血　兒子慘被扯掉一塊肉

▲ 阿根廷巴拉那河（Paraná River）再度發生紅腹食人魚攻擊事件。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷巴拉納河一個月前連續二天發生多起食人魚攻擊事件，導致70多人受傷，近日又有一對父子到河邊戲水，慘遭成群飢餓的食人魚圍攻，父親一腳大拇指被咬下，兒子後腳跟也被扯下一塊肉，留下大片傷口，現場血跡斑斑。

《每日星報》報導，阿根廷目前正值酷暑，這名父親便帶著兒子到河邊戲水乘涼，開心下水游泳，未料俗稱「紅腹食人魚」的納氏臀點脂鯉（Pygocentrus nattereri）因繁殖期，成群聚集淺水區，這對父子頓時成為食人魚的獵物。

目擊者指出，二人剛下水就遭遇攻擊，不得不立即跑回岸上。照片中可見，父親的大拇指腳被咬掉，留下一個凹陷的傷口，兒子的後腳跟也有一塊肉進了食人魚腹中，岸上留下滴滴鮮血。

▲ 男童（左）後腳跟被扯到一塊肉，父親（右）則是腳趾被咬。（圖／翻攝自Twitter）

救生員在現場為他們進行應急處置，接著將他們送往醫院。民眾拍攝的影片中，有人為這名父親沖洗傷口並擦拭血跡，只見被咬的腳趾部位留下一個凹陷的坑洞。

當地媒體報導，食人魚攻擊事件多發生在夏季，因為牠們正在繁殖。約一個月前同個地點也發生多起紅腹食人魚襲人事件，多達70人遭牠們鋒利的牙齒傷害，部份兒童因此手指、腳趾殘缺。這種食人魚長度可達50公分，主要以植物及昆蟲為食，但大量進食時可以吃下濱鳥或水豚大小的動物。

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