Pornhub熱門關鍵詞曝！這個聖誕大家都在看她　搜索量瞬間激增400%

▲PornHub用戶最近狂搜「聖誕老奶奶」的關鍵詞。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

色情網站PornHub最近公開熱門關鍵詞，發現其用戶在聖誕節期間，最常搜索的人物居然是聖誕老人的女伴「聖誕老奶奶」（Mrs. Claus），讓這個關鍵詞的搜索量在佳節期間激增401%。

綜合外媒報導，《聖誕寶貝》（Santa Baby）之類的經典歌曲，多年來不斷為聖誕老人等人物增添了不少性感色彩，也讓眾多網友在佳節期間，將「色色的想法」動到了他們的身上。PornHub最近發布數據指出，該網站「聖誕老婆婆」的搜索量在今年聖誕上升了401%，高居榜首。

這樣的結果令人相當驚訝，因為PornHub透露，「聖誕老婆婆」在AV界的受歡迎程度自2018年達到巔峰後，就一直不斷下降，而且熱門關鍵詞的排行榜中，大部分也與聖誕人物有關，聖誕老公公排在了第二位，而聖誕精靈、XXXmas、變態精靈也都入榜。

PornHub性健康中心主任貝蒂托（Laurie Betito）表示，色情動畫片現在已經比一般的色情片更受人們歡迎，而且人們也越來越傾向於那些有故事情節的色情片，因此在目前的全球熱門關鍵詞中，「性感日本動漫人物」成為了全年的熱門搜索詞。

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