「全球最長」禮車有停機坪！直升機秒降落影片曝　還配有露天泳池

▲輕型直升機能輕鬆降落在車尾的停機坪(影片1:15處)

記者張方瑀/綜合報導

許多有錢人出席活動時,都喜歡租用加長型禮車增加排場,而美國曾打造一輛「超級加長型」禮車,車長達30.5公尺,擁有26個輪胎,不僅能容納70名乘客,甚至還配有露天游泳池、按摩浴缸等豪華配備,車尾的平台還設有停機坪,可以讓輕型直升機降落。

▲全球最長超級禮車「美國夢」(The American Dream)。(圖/翻攝自推特)



美國設計師歐伯格(Jay Ohrberg)在1986年以凱迪拉克豪華敞篷房車(Cadillac Eldorado)為基礎,在加州打造出一輛全長約30.5公尺的超級加長型禮車,創下世界紀錄,這輛車配有26個輪胎,前後皆配有一對V8引擎,歐伯格更將它命名為「美國夢」(The American Dream)。

最特別的是,它除了能載約70名乘客以外,還有數個房間、好幾台電視、冰箱,甚至還配有露天游池、按摩浴缸和一個迷你高爾夫球場,車尾的平台還設有停機坪,可以讓輕型直升機降落。這輛車出產後時常提供給電影院過個人使用,收費約在每小時50至200美元。

same guy also built the american dream limousine as well as a ~5 row pink cadillac limousine with no roof and an ~8 row topless limousine ferrari f40 and others. photos are real pic.twitter.com/TV0SYeeqPK