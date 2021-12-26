「全球最長」禮車有停機坪！直升機秒降落影片曝　還配有露天泳池

▲輕型直升機能輕鬆降落在車尾的停機坪（影片1：15處）

記者張方瑀／綜合報導

許多有錢人出席活動時，都喜歡租用加長型禮車增加排場，而美國曾打造一輛「超級加長型」禮車，車長達30.5公尺，擁有26個輪胎，不僅能容納70名乘客，甚至還配有露天游泳池、按摩浴缸等豪華配備，車尾的平台還設有停機坪，可以讓輕型直升機降落。

▲全球最長超級禮車「美國夢」（The American Dream）。（圖／翻攝自推特）



美國設計師歐伯格（Jay Ohrberg）在1986年以凱迪拉克豪華敞篷房車（Cadillac Eldorado）為基礎，在加州打造出一輛全長約30.5公尺的超級加長型禮車，創下世界紀錄，這輛車配有26個輪胎，前後皆配有一對V8引擎，歐伯格更將它命名為「美國夢」（The American Dream）。

最特別的是，它除了能載約70名乘客以外，還有數個房間、好幾台電視、冰箱，甚至還配有露天游池、按摩浴缸和一個迷你高爾夫球場，車尾的平台還設有停機坪，可以讓輕型直升機降落。這輛車出產後時常提供給電影院過個人使用，收費約在每小時50至200美元。

same guy also built the american dream limousine as well as a ~5 row pink cadillac limousine with no roof and an ~8 row topless limousine ferrari f40 and others. photos are real pic.twitter.com/TV0SYeeqPK — hard (@the_real_hard) November 6, 2021

不過，這輛車的維護費用非常高，到了2012年就被淘汰，除了這輛車因為太大台，所以無法找到適合的停車位，而破損的地方也很難找到零件維修，甚至還從中間斷成了兩截，目前已經移到佛州奧蘭多的一處汽車博物館進行修復，預計很快就能在博物館展出。

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