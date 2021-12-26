數萬「無口罩」信眾集體下跪！阿富汗乾旱又飢荒　民眾祈福貼超緊

▲阿富汗數萬名信眾集體祈雨，現場幾乎沒有人戴口罩。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗南部大城在25日舉辦祈雨儀式，結果竟吸引上萬名信眾前往參與，從推特曝光的照片可以看到，數萬人虔誠跪地祈福，但全部的人都沒有戴口罩，還有塔利班士兵持槍在周圍維持秩序。

根據《Gandhara》報導，阿富汗正在遭受近幾十年來最嚴重的乾旱與糧食短缺，人道主義危機迫在眉睫。南部大城坎大哈（Kandahar）在25日舉辦祈雨儀式，當地訊息和文化部門負責人賽杜拉（Hafiz Saidullah）表示，當天有成千上萬的信眾前來參與。

Thousands of people prayed Istisqa at the Grand Eidgah in Kandahar to avert the threat of drought. pic.twitter.com/ZGIQF3BGEC — Sadiqullah Afghan (@SadiqullahAfgha) December 25, 2021

從推特上曝光的畫面可以看到，數萬人聚集在一處空地，虔誠地跪在地上祈福，不過，全場幾乎沒有人和一個人有戴口罩，全部的信眾都擠在一起，完全沒有保持社交距離，還能看到有蒙面的塔利班成員拿著步槍在周圍巡邏維護秩序。

聯合國日前警告，阿富汗國內受到武裝衝突、乾旱、新冠肺炎和經濟危機的影響，該國50％以上的人口會在今年冬天面臨嚴重飢荒。擁有57個成員國的「伊斯蘭合作組織」（OIC）近來也共同設立人道主義信託基金，希望能解決阿富汗面臨的危機。

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