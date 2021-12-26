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3天內第3次！希臘再傳偷渡船難　已至少30人命喪愛琴海域

▲▼希臘船難。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國估計，希臘今年有至少2500人在偷渡過程中喪命或失蹤。（資料圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

希臘東南部的愛琴海24日晚間再次傳出沉船消息，造成至少16人死亡。這是當地在過去3天內，連續發生的第3宗非法移民船難，累積死亡人數已至少30人。

綜合外媒報導，希臘愛琴海連續3天發生非法移民船隻翻覆的悲劇，累積造成至少30人死亡。最近的一宗發生在24日晚間，一艘載有80名難民的帆船在愛琴海中部巴羅斯島（Paros）外海約8公里處翻覆。希臘海岸警衛隊隨後尋獲至少16具遺體，其中包括3名女性和一名嬰兒。

當局指出，這艘偷渡船相信是從土耳其出發，並在前往義大利的途中翻沉。海岸警衛隊在接獲通報後，緊急進行海空搜救，並先後救起63人。希臘航運部長痛批，當局發現船上沒有足夠的救生衣，完全不符合基本安全標準，可見人蛇集團「對人命漠不關心」才造成了這起慘劇。

23日傍晚，一艘難民船也在雅典以南約235公里水域觸礁擱淺，導致至少11人死亡，其餘90人滯留石灘數小時後獲救。希臘海岸防衛隊表示，當局在25日已拘捕了2名被懷疑是人蛇集團首腦的獲救者。

另外還有一艘偷渡船22日在福萊甘茲羅斯島（Folegandros）附近沉沒，造成至少3人死亡，數十人失蹤。搜救隊目前已成功救起13人，而救援工作至今仍在持續進行。當局指出，船上的乘客大部分來自伊拉克，但生還者的說法矛盾，有人說事發時船上共有32人，也有說是大約50人。

聯合國難民署（UNHCR）表示，福萊甘茲羅斯島的這起意外可能是愛琴海今年死亡人數最多的船難事件，因為當局至今還不清楚失蹤者共有幾人。愛琴海一直是非法移民從土耳其偷渡到歐洲的主要路線，UNHCR估計，今年1月至11月有逾2500人在偷渡到歐洲的過程中，在海上喪命或失蹤。

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