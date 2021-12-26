金正恩的網軍部隊！靠「駭客入侵」賺637億元　突破封鎖研發核武

▲金正恩擁有高達6800人的網路駭客部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）因持續發展核武能力與飛彈，導致其遭受美國、聯合國安理會為首的國際社會實施經濟制裁，加上受到全球新冠疫情影響使當局關閉朝中邊境貿易，民生經濟凋敝。不過，外媒引用聯合國資料後發現，北韓最高領導人金正恩所率領的「駭客部隊」透過網路攻擊等手法竟獲利23億美元（近新台幣637億元）。

根據《彭博商業週刊》於當地時間22日的報導，美國與聯合國安理會在調查報告中指出，北韓的駭客部隊透過網路攻擊等手段獲取超過23億美元，而能力高超的駭客部隊成為金正恩維繫政權時採用的手段之一，在北韓因受國際社會制裁導致經濟凋敝時，駭客部隊頓時成為維繫北韓生存的經濟命脈，其收益不僅用於投入核武、飛彈研發時所需的資金，甚至成為支撐北韓全國經濟的後盾。

▲北韓網路駭客部隊其實擁有相當成熟的技術。（示意圖／達志影像／美聯社）

韓媒《中央日報》指出，其實金正恩將核武、飛彈與駭客網路戰視為「3大戰爭手段」，若能並用核武、飛彈、網路駭客攻擊，恐怕能嚴重打擊南韓軍隊的作戰能力，金正恩甚至稱網路駭客部隊為「萬能的寶劍」，這些內容其實早在朴槿惠政府時期，當時的南韓國家情報院長南在俊（남재준）就曾接受國會質詢時報告過。

美國國土安全部網路安全暨基礎安全局（CISA）分析，北韓駭客部隊經常使用網路釣魚、勒索軟體竊取資金或虛擬貨幣，之後再將犯罪收益資金洗成虛擬貨幣。其他多間外媒也指出，北韓的網路犯罪向來以各國金融機構為目標，而駭客攻擊被視為是用來突破美國與聯合國經濟制裁的手段。

《外交家》（The Diplomat）預估，未來北韓在2022年以後只會提高動用駭客部隊進行網路釣魚、使用勒索軟體的機率，以此賺取大把外匯。

▲南韓網路振興院(KISA)職員正在查看可能遭受勒索軟體攻擊的電子告示板。有證據顯示，北韓允許參與駭客攻擊的網軍擁有參與網路犯罪所需的權限。（圖／達志影像／美聯社）

美國電腦安全技術公司Crowd Strike去年12月就指出，其實北韓網路駭客部隊的能力卓越，與俄羅斯、中國、伊朗並稱為網駭高手4大國（Big4）。南韓國防部則在2020年12月發行的《國防白書》指出，北韓能夠投入6800多名人力在網路駭客部隊，持續研發出新技術，增強駭客攻擊的能力。

據悉，自從金正恩上任以後，北韓網路駭客部隊的能力隨著時代不同而有眾多演變，其攻擊目標也不斷跟著變化，尤其全球爆發新冠疫情以後，全球各國的政府機關、研究機構、金融機構，以及化學、電子、宇宙航太、能源、醫療技術等廣範圍的領域與產業數度成為北韓駭客部隊的攻擊目標。