16歲少女死後躺冰櫃「屍體慘被性侵」　姐姐也遭蹂躪！家屬崩潰了

▲富勒是英國最大宗戀屍癖案的凶手。(圖/Kent Police)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國67歲男子富勒(David Fuller)在醫院擔任電工12年期間,性侵上百具女屍,受害者從9歲女童到100歲老婦都有,其中一對因車禍雙亡的姐妹花,16歲的瑪莉(Mary)與22歲的海倫(Helen)屍體也遭褻瀆,母親得知後極度悲慟地怒斥嫌犯根本是恐怖禽獸。

▲富勒因為在醫院擔任電工,而持有感應卡可潛入太平間,多年來性侵至少102具女屍。(圖/Kent Police)

根據BBC報導,一個法國家庭2014年復活節假期搭渡輪到英國度假,卻在肯特郡的高速公路上被卡車撞上他們的車,16歲的女兒瑪莉與她22歲姐姐海倫當場死亡,她們的父親阿坎德(Michael Akande)在醫院治療2周後傷重不治,母親妮基(Nike Akande)成為車禍中唯一的倖存者。妮基接受BBC訪問,聲音顫抖地回憶起車禍當下,她向後座的女兒們遞糖果時,她們說的最後一句話是「媽媽我愛妳」。

