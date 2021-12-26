南韓「入冬最冷」創41年新低！首爾氣溫跌零下16度　各地降暴風雪

▲南韓全羅南道木浦市26日降下暴雪。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到強烈寒流影響，南韓各地今（26）日創下今年入冬以來的最低溫，首爾甚至下探零下16度，江原道內陸地區更跌至近零下20度；氣象廳也頒布大雪警報，其中包括江原道、全羅南道、濟州島皆迎來暴雪，積雪量超過30公分，濟州機場因除雪作業的關係，使得跑道上午被迫關閉近1小時，影響超過24個航班。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，寒流警報26日在南韓各地依舊持續發酵，清晨氣溫甚至比起昨（25）日還要來得更低，不僅降下暴雪、還颳起強風，導致體感溫度比實際氣溫更低，首爾零下16度、仁川零下14度、水原零下15度、春川零下18度、釜山零下8度等。

▲▼濟州島降下強烈暴風雪，導致機場因跑道除雪作業而一度關閉。（圖／達志影像／newscom）

濟州氣象廳針對濟州島山區、北部地區頒布大雪警報。截至26日下午1時，濟州島漢拏山鳥接岳（사제비）積雪量為36.3公分、三角峰（삼각봉）為33.1公分、御里牧（어리목）為31.6公分。韓國航空公社濟州本部指出，濟州機場從上午9時20紛關閉至10時10分，為的就是進行除雪作業與測滑，隨著大雪警報、強風特報持續升效，目前已停航起飛、到達共24個航班。

南韓全羅南道西南沿海地區也降下暴雪，氣溫跌到零下10度左右，務安郡海濟面積雪量為33公分、靈光郡鹽山面為20.9公分、木浦市為13.8公分等，導致車禍與各種管制措施頻傳。

▼南韓全羅南道木浦市降下暴風雪，導致民眾駕駛的車輛無法成功爬上坡。（圖／CFP）

▲南韓江原道嶺東地區降下暴雪，導致束草市市區25日因除雪作業一片混亂。（圖／達志影像）

隨著這波寒流的影響來到最高峰，江原道連續數日以來也降下暴雪，且內陸地區氣溫更跌至逼近零下20度，束草市最低溫來到14.9度，刷下42年以來的新低。直至昨（25）日為止，束草市積雪量為55.9公分、束草市青湖地區為54.4公分、江陵注文津地區42.7公分、北江陵地區35.3公分、江陵市25.5公分、東海市21.1公分。

►南韓江原道平安夜降暴雪！車輛遭皚皚白雪掩埋 他撞電線桿致停電