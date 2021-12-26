打開潘朵拉的盒子！文在寅「特赦朴槿惠」影響大選　她舉動受矚目

▲2006年，當時擔任大國家黨黨魁的朴槿惠在首爾參加地方選舉造勢活動，慘遭兇嫌持美工刀襲擊劃臉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

曾犯下「閨蜜門」干政案的南韓前總統朴槿惠，24日上午確定被文在寅政府納入新年特赦名單，31日0時起剩餘刑期、罰金將全獲減免，儘管青瓦台一再表示特赦決定並未藏有任何政治算計，不過如今距離明年總統大選僅剩70多天，對於南韓政壇朝野而言，獲釋後的朴槿惠無疑是「潘朵拉的盒子」，一言一行都將影響大選結果。

根據韓媒《News1》，儘管與親李明博陣營相比，親朴槿惠陣營在政壇上的影響力較為薄弱，然而朴槿惠畢竟是前總統朴正熙的長女，加上大邱是她的家鄉，其在大邱、慶尚南北道、釜山等嶺南地區（所謂保守陣營的基本盤）存在著不可被忽視的聲量，因此即使全國過半民眾仍反感朴槿惠，專家還是預估，其出獄後的言行恐將深深牽動大選局勢。

南韓朝野今（26）日皆一致認為，獲得特赦後的朴槿惠將成為影響大選結果的「關鍵變數」。

▲朴槿惠獲得特赦後，恐怕對明年3月總統大選局勢產生影響。圖為兩大黨候選人李在明、尹錫悅。（圖／達志影像）

首先是共同民主黨（執政黨），雖然文在寅最後以健康因素、團結國人為由而親自下令特赦朴僅惠，不過此決定招致支持者反彈，認為違反當初「燭光政府」成立的背景與精神，該黨總統候選人李在明也坦言近來收到許多「退黨」申請，因此黨內勢必得積極安撫反對特赦者的情緒，否則此決定恐招致共同民主黨分裂。

不過，若李在明能穩住進步派陣營的支持，同時成功拉攏偏保守派陣營、中間選民的支持，則入主青瓦台不無可能。

至於國民力量（最大在野黨），其所推派的候選人為前任檢察總長尹錫悅，在朴槿惠2016、17年被揭露犯罪之際，曾擔任干政案特別檢方偵查組組長，主導調查朴槿惠、崔順實，對於朴槿惠而言反而是宿敵。

▲外界關注朴槿惠獲特赦出獄、出院後，將會釋出何種政治訊息。（圖／達志影像／美聯社）

因此，一旦朴槿惠出獄後主打訴求「政權輪替」，則尹錫悅可擺脫當年造成朴槿惠被彈劾、下獄的責任，不僅可以團結保守派陣營的支持者，甚至有著相當大的優勢入主青瓦台；反之，朴槿惠若對國民力量、總統候選人尹錫悅持負面態度，則恐怕挑起部份支持者向尹錫悅究責，加上黨內親朴與反朴陣營的對立，只會讓尹錫悅支持率慘跌、加深黨內內鬨。

似乎意識到自己無法擺脫「害朴槿惠遭彈劾、入獄」的責任，尹錫悅其實在之前便向文在寅政府公開呼籲應特赦朴僅惠，在特赦消息一出後，也表示十分歡迎文在寅做出這項決定。

據悉，朴槿惠將會在三星首爾醫院治療到明年2月，她曾承諾將會致力在最短時間內康復、向全國人民致謝，因此外界十分關注朴槿惠出院後，將會對外釋出何種政治訊息。

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