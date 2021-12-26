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前總統特赦獨漏李明博！傳文在寅記恨他「逼死盧武鉉」

▲▼李明博、朴槿惠（圖／CFP）

▲李明博、朴槿惠在新年特赦所面臨的命運大不同。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年69歲的南韓前總統朴槿惠因肩膀手術舊傷復發、腰間盤疼痛、牙指腐爛難以咀嚼、精神狀態不穩，加上已入監服刑4年9個月，最後於24日被文在寅政府納入新年特赦名單；不過，同樣犯下收賄等罪的前總統李明博可就沒那麼幸運，此次根本就沒被納入特赦考量，除了社會共識上反對大於贊成，外界更認為恐怕與「盧武鉉之死」有關。

根據韓媒《News1》，朴槿惠因犯下「閨蜜門」干政案、向多位國家情報院長收受特別費等罪，早從2017年3月31日就開始被羈押入獄、接受檢方調查，今年1月更被大法院判處合計22年徒刑定讞，入獄至今已經長達4年9個月，比她擔任總統的時間還多出200多天。

▼南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓前總統朴槿惠今年7月20日曾住進首爾聖母醫院接受治療。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓前總統李明博將於11月2日回監服刑。（圖／CFP）

▲南韓前總統李明博於去年11月2日回監服刑。（圖／CFP）

反觀李明博，他被指控涉嫌侵占汽車零件商DAS約349億韓元資金，包括要求三星電子替DAS代付的119億韓元在美訴訟費，共收賄163億韓元、以及國家情報院特別費7億韓元等，從2018年3月23日羈押入獄以後經過2次的釋放、入獄，直到2020年10月底判處17年徒刑定讞，該年11月2日才再度至安養監獄入監服刑，其入獄時間僅約2年。

此外，青瓦台高層證實全國民眾在社會共識上對李、朴兩位犯罪前總統的觀感不盡相同。

KBS今年8月12至14日曾針對1000名的18歲以上成年男女進行民意調查，贊成赦免朴槿惠者為39.4%、反對赦免者為56.8%；贊成赦免李明博者僅33.5%、反對赦免者高達60.7%。民調機構「時事Research」也曾於5月11日針對2000名的19歲以上成年男女調查，贊成赦免朴為53.4%、反對赦免朴為45.3%；贊成赦免李僅43.2%、反對赦免李則為53.3%。

從數據上可得知，相較是否該特赦朴槿惠，民眾對於特赦李明博更加感到反感。

▲▼南韓前總統朴槿惠、李明博，攝於2013年。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統朴槿惠、李明博，攝於2013年。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《中央日報》則在報導中引述親李人士的說法分析，執政黨（共同民主黨）雖在對外說明時表示，考量到朴槿惠健康狀況、李朴兩人犯罪型態不同、李朴入獄服刑時間有差距，才將李明博排除在新年特赦名單之外；其實最根本的原因在於，執政黨在意識形態上仍將李明博視為，逼前任總統盧武鉉輕生的罪魁禍首。

被歸類為親李明博陣營、非常時局國民會議常任議長李在五（이재오，前國會議員）於24日接受電訪時表示，「若要實行特赦，不是應該李明博、朴槿惠都要被赦免嗎？我實在難以置信，最後竟只釋放其中一人！」

另一名要求匿名的親李陣營關係人士認為，之所以將李明博排除在特赦名單之外，其實是因為在執政黨的深層思慮中，仍舊認為前總統盧武鉉的死應歸咎於李明博。還有一名親李陣營人士指出，親朴陣營的政治影響力遠比親李陣營還要小，且相比身為政治犯的朴槿惠，李明博則是親自收賄、賺取犯罪收益。

▲▼2004年的盧武鉉與文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲2004年的盧武鉉與文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，現任總統文在寅其實是前總統盧武鉉的摯友，他還曾任職於盧武鉉所經營的律師事務所，兩人長期以來攜手為人權進行辯護，盧武鉉入主青瓦台擔任總統時，他曾擔任青瓦台總統秘書室民政首席，在尼泊爾登山時聽聞盧武鉉遭國會發起彈劾時，旋即回國籌組律師團，2005年再度進入青瓦台擔任盧武鉉政府的總統秘書室市民社會首席、民政首席、最後一任總統秘書室長。

盧武鉉被指控涉嫌向泰光實業會長朴淵次收賄640萬美元，2009年4月30日接受檢方傳喚調查、直到5月1日凌晨才返家，5月23日被發現在慶尚南道金海市烽下村後山跳崖輕生，當時盧武鉉陣營支持者認為其死因與時任總統李明博坐視檢方施壓調查有關。

►文在寅親自指令特赦朴槿惠！「保密7天」幕僚不知情　暗藏腹黑算計
►朴槿惠特赦後無家可歸！「健康惡化」住院至明年2月　心腹苦尋住處

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

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