　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

剛果自殺炸彈攻擊至少6死　餐廳客人炸飛倒地

文／中央社貝尼25日綜合外電報導

剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）東北部城市貝尼（Beni）市長卡沙勒表示，一名自殺炸彈客今天在市內一家餐廳發動攻擊，造成至少5人以及自殺炸彈客本身喪命。

▲▼剛果自殺炸彈攻擊至少6死　餐廳客人炸飛倒地。（圖／翻攝推特）

▲餐廳內的人遭自殺炸彈客炸死。（圖／翻攝推特）

剛果和烏干達部隊正在該地區對疑似伊斯蘭激進分子展開掃蕩行動，這起自殺攻擊是當地最新一起暴力事件。

貝尼市長卡沙勒（Narcisse Muteba Kashale）告訴路透社：「有5人在爆炸中喪生，加上那名炸彈客，共6人殞命。」

剛果政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）在推特（Twitter）發文表示，爆炸的確是自殺炸彈客所造成，安全部隊正在調查此攻擊事件。

剛果和鄰國烏干達於11月底在那個地區展開軍事行動，掃蕩與激進組織伊斯蘭國（Islamic State）結盟的民主同盟軍（Allied Democratic Forces, ADF）。官員把當地炸彈攻擊事件歸咎於民主同盟軍。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
小嫻、金剛聖誕節擺攤　演藝圈大咖夫妻「驚喜現身墾丁」探班
4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了：這樣的父母哪找？
五月天唱一半「背後突出現她的照片」！　全場萬名觀眾暴動了
快訊／板橋重大車禍！婦違規過馬路遭公車撞飛　頭部重創命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利日增5萬4762人染疫　連3天創新高紀錄

英女王耶誕致詞緬懷菲力普親王　歡迎家族所有新成員

法國單日首破10萬確診！　連續3天創新高　

剛果自殺炸彈攻擊至少6死　餐廳客人炸飛倒地

緬甸軍平安夜大屠殺！婦女幼童遭「縱火虐殺」逾30死　恐怖畫面曝

快訊／19歲武裝男子耶誕節闖英國女王「溫莎城堡」　警緊急逮捕

蘇聯解體30年！立陶宛議員PO「坦克照」：這是北京無法刪除的照片

炸彈客打電話問「炸彈怎麼裝」　然後他就被炸死了

CNN盤點全球「照常跨年城市」台北上榜　7國際大都會黯然取消活動

快訊／俄羅斯國防部：將撤回在烏克蘭邊境演習部分軍隊

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

行人綠燈過馬路...黑車右轉未讓　直接過彎！目擊騎士傻眼：WTF

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

理髮廳店貓叼「禮物」回家送主人　小蛇扭動亂竄...客人全嚇歪奔逃！

義大利日增5萬4762人染疫　連3天創新高紀錄

英女王耶誕致詞緬懷菲力普親王　歡迎家族所有新成員

法國單日首破10萬確診！　連續3天創新高　

剛果自殺炸彈攻擊至少6死　餐廳客人炸飛倒地

緬甸軍平安夜大屠殺！婦女幼童遭「縱火虐殺」逾30死　恐怖畫面曝

快訊／19歲武裝男子耶誕節闖英國女王「溫莎城堡」　警緊急逮捕

蘇聯解體30年！立陶宛議員PO「坦克照」：這是北京無法刪除的照片

炸彈客打電話問「炸彈怎麼裝」　然後他就被炸死了

CNN盤點全球「照常跨年城市」台北上榜　7國際大都會黯然取消活動

快訊／俄羅斯國防部：將撤回在烏克蘭邊境演習部分軍隊

半夜收到一封郵件！台大仁醫驚嚇　寄件人曝光

雷／魏嘏隽爬李棟旭床「耳邊輕喊」：回來啦♥　跪舔權貴變小孬孬！

西安研究所考試防疫「送考上門」　直接到府2對1監考

華克大三元領尼克聖誕大戰射老鷹　談遭棄用後回先發：因禍得福

玫瑰粉色系蜜粉使用小技巧公開　3款推薦一刷妝容更立體

「快樂保拉」德保拉連莊MVP！想在台灣投到退休　明年領中信拚二連霸

義大利日增5萬4762人染疫　連3天創新高紀錄

這縣市起風了　國民黨想奪回「基北桃竹」2關鍵曝光

英女王耶誕致詞緬懷菲力普親王　歡迎家族所有新成員

「女鵝」要開刀老爸伸長脖子關心　醫生曝原因：乖一點啦！

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

臉上長出陰莖鼻　一根垂到嘴唇

2歲童每天抽40支菸　戒7年後結果驚人

立陶宛議員PO「坦克照」：這是北京無法刪除的照片

CNN盤點全球「照常跨年城市」台北上榜

美3大4小陳屍家中　2大原因曝光

炸彈客打電話問炸彈怎麼裝　然後就被炸死了

快訊／俄羅斯將撤回烏克蘭邊境部分軍隊

遊戲媒體爆：Steam在中國「遭列黑名單」

國一妹打完1劑BNT　裝葉克膜等換心

警擊斃嫌犯　流彈擊中少女！媽崩潰目睹

緬甸平安夜大屠殺！　大量婦幼遭焚逾30死

世界最壯男孩8歲練出洗衣板　驚人現況曝光

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

更多熱門

相關新聞

製毒工廠爆炸引火2嫌燒傷羈押

製毒工廠爆炸引火2嫌燒傷羈押

台南佳里區一處民宅，11月24日下午發生爆炸火警，消防人員救災發現堆放化學物品且瀰漫「臭味」，懷疑是製毒工廠，經通報佳里分局調查，市警局鑑識中心到場採證，發現是嫌犯製毒不慎引發火勢，除起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品半成品與原料，專案小組追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

台13線小客車「消防隊前」突起火　2人倉皇逃生

台13線小客車「消防隊前」突起火　2人倉皇逃生

227公斤炸彈戰機上掉落滾向彈藥存放區　美軍基地緊急疏散

227公斤炸彈戰機上掉落滾向彈藥存放區　美軍基地緊急疏散

羽絨衣丟洗衣機會爆炸？專家揭「2點來判定」

羽絨衣丟洗衣機會爆炸？專家揭「2點來判定」

弟弟拿「這1罐」超商微波　她目睹嚇爆：差點完蛋

弟弟拿「這1罐」超商微波　她目睹嚇爆：差點完蛋

關鍵字：

剛果爆炸自殺炸彈客

讀者迴響

熱門新聞

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

汪小菲遭張穎穎群組痛罵「壞了我身體」截圖外流

林志穎辦聖誕趴！被抓包「聖誕襪多一小隻」網驚：第三胎？

子瑜一刀剪掉長髮「新髮型曝光」

包小柏痛失22歲女兒！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

田埂現蹤大件透明龍衣　青農淡定

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面