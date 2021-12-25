　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2492億元打造「韋伯太空望遠鏡」耶誕節升空　NASA耗時30年寫歷史

▲▼NASA韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）升空。（圖／翻攝自NASA）

▲NASA韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）升空。（圖／翻攝自NASA）

中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）歷時約30年、斥資約90億美元（約新台幣2492億元）打造，於今天耶誕節升空，成功寫下歷史。

這座革命性的紅外線太空望遠鏡裝入阿利安5型火箭（Ariane 5）的貨艙後，於美東時間上午7時20分（台灣時間晚間8時20分）從歐洲太空總署（ESA）在法屬圭亞那庫魯（Kourou）基地發射升空。

如果一切順利，約6500公斤重的韋伯太空望遠鏡接下來將花一個月時間滑行到位於太陽軌道的目的地，與地球的距離約是地球與月球距離的4倍。

韋伯太空望遠鏡採用加拿大和歐洲製造的儀器，是國際大規模合作的結果，超過一萬人參與，原定2007年發射，接替哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）繼續探索太空，但出於各種原因而延宕至今。

不同於哈伯太空望遠鏡，韋伯太空望遠鏡將環繞太陽軌道運行，而非地球軌道，並且比前者靈敏約100倍。

韋伯太空望遠鏡可望送回新線索，協助科學家進一步了解宇宙和太陽系外類地行星的起源，預計至少將花費5年時間執行任務，科學家則希望能達到10年以上。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
徐若瑄《華燈2》戲份不會刪減！總監製曝「拍第4季走向」
警朝嫌犯開槍　少女遭流彈擊中奪命！媽目睹崩潰
雙11買「手工神鍋」！他嗨喊：給5星評價　聽客服一句話傻了
台南8月大男嬰突窒息！喉嚨「取出氣球」搶救23天亡
12星座活得最累的是他們！第一名不容忍別人超越自己
林志穎辦聖誕趴！被抓包「聖誕襪多一隻」　網驚：懷第三胎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2492億元打造「韋伯太空望遠鏡」耶誕節升空　NASA耗時30年寫歷史

2歲男童上癮「每天抽40支菸」　戒掉7年後…結果超驚人

遊戲媒體爆：Steam在中國「遭列黑名單」　玩家們的遊戲全掰了

恐怖女友4.7萬條訊息「叫男友去死」　遭起訴過失殺人判決出爐

國一妹打完BNT　運動一半倒地！躺ICU「裝葉克膜等換心」爸媽心碎

魔王Omicron攻陷社區！南韓各地驚傳「感染途徑不明」　憂病例激增

女高中生上學被瘋狂襲臀10次！　警見「電車痴漢」傻眼：是自己人

全球14城市「跨年煙火辦不辦」一次看　歐洲怕爆Omicron幾乎沒得看

南蘇丹爆神秘疾病近百死　症狀咳嗽發燒！病歿者多為老人小孩

朴槿惠特赦後無家可歸！「健康惡化」住院至明年2月　心腹苦尋住處

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

哈林送禮物「誰認識哈寶寶？」　Lulu秒回：不知道…徐佳瑩「High跳經典曲」

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

黑汪困擾！拍照永遠沒有臉　網求解：到底正還反面啦XD

2492億元打造「韋伯太空望遠鏡」耶誕節升空　NASA耗時30年寫歷史

2歲男童上癮「每天抽40支菸」　戒掉7年後…結果超驚人

遊戲媒體爆：Steam在中國「遭列黑名單」　玩家們的遊戲全掰了

恐怖女友4.7萬條訊息「叫男友去死」　遭起訴過失殺人判決出爐

國一妹打完BNT　運動一半倒地！躺ICU「裝葉克膜等換心」爸媽心碎

魔王Omicron攻陷社區！南韓各地驚傳「感染途徑不明」　憂病例激增

女高中生上學被瘋狂襲臀10次！　警見「電車痴漢」傻眼：是自己人

全球14城市「跨年煙火辦不辦」一次看　歐洲怕爆Omicron幾乎沒得看

南蘇丹爆神秘疾病近百死　症狀咳嗽發燒！病歿者多為老人小孩

朴槿惠特赦後無家可歸！「健康惡化」住院至明年2月　心腹苦尋住處

她試穿伴娘禮服「看起來太辣」！　新娘怒打電話絕交：妳不用來了

討厭化學味！他求問「最好的車上天然芳香劑」網一致推這個

聖誕後「4星座財運滾滾來」！　第一名「收入倍增」等著爆富

只有安德魯加菲爾德沒3部曲！　粉絲連署還他《蜘蛛人：驚奇再起3》

王品沒年終！六角最高發「6個月」　6大餐飲業者年終一次看

《超人》點名太陽、Bobby、Chen、燦盛：等你們！　韓網留言炸了

排便卡卡？營養師教你「438纖食法」，讓便秘別來亂

107萬！KAWASAKI聯名重機標配歐老師、Brembo卡鉗　日本明年開賣

2021台北國際食品系列展搭線上洽談會　助開拓後疫情商機

開車禮讓員警先行…反遭舉發「闖紅燈」　法院一看撤銷罰單

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

臉上長出陰莖鼻　一根垂到嘴唇

美3大4小陳屍家中　2大原因曝光

被風箏捲到12m空中　男驚悚受困60秒

國一妹打完1劑BNT　裝葉克膜等換心

世界最壯男孩8歲練出洗衣板　驚人現況曝光

小隻男翻盤！國外研究矮個男性能力好、會賺錢

幫醫學院兒打掃房間！55歲媽從6樓墜落

奇景！超完美結界「天空切一半」

帥哥禽獸！對女友潑酸毀容不用關

2歲童每天抽40支菸　戒7年後結果驚人

專家打臉印度神童　價格都會跌

警擊斃嫌犯　流彈擊中少女！媽崩潰目睹

霸道總裁硬上女秘書！逼做色情按摩錄音檔曝

更多熱門

相關新聞

恐怖女友4.7萬條訊息「叫男友去死」　過失殺人判決出爐

恐怖女友4.7萬條訊息「叫男友去死」　過失殺人判決出爐

美國麻州波士頓學院（Boston College）男學生厄圖拉（Alexander Urtula），在2019年5月本來要參加畢業典禮，結果卻在儀式前幾個小時輕生，麻州檢方調查發現，死者的南韓籍女友劉仁英（Inyoung You）在2個月內狂傳4.7萬則「去死」的訊息，依過失致死罪起訴，判決結果在近日出爐。

世界最壯男孩8歲練出洗衣板　驚人現況曝光

世界最壯男孩8歲練出洗衣板　驚人現況曝光

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

用宗教力量找外星人　NASA招募神職人員

用宗教力量找外星人　NASA招募神職人員

美國爆內戰比想像中更近　恐發生政變

美國爆內戰比想像中更近　恐發生政變

關鍵字：

韋伯太空望遠鏡NASAJames Webb Space Telescope北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

21歲男大生做太久　應召女報警處理

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

田埂現蹤大件透明龍衣　青農淡定

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面