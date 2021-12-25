2歲男童上癮「每天抽40支菸」　戒掉7年後…結果超驚人

▲印尼一名男童自2歲開始抽菸。（圖／CFP）



圖文／CTWANT

抽菸有害身心健康，還可能導致許多疾病發生。你能想像嗎？印尼蘇門答臘有一名男童，年僅2歲就開始抽菸，而且菸癮很大，每天要抽40支，震驚世界，但後來他戒掉這個壞習慣，7年後身體發生了神奇變化，幾乎認不出是同一人。

根據《太陽報》報導，男童里札爾（Ardi Rizal）2歲的時候，就學會抽菸，每天要抽40支菸，並喝3瓶脂肪煉乳，因此體重過重。他坦言戒菸很難，「我很難停下來，如果不抽菸，嘴裡都是酸的，還會覺得頭暈」，至於為何會染上抽菸的惡習？原來是因為里札爾只有18個月大時，爸爸給了他一支香菸吸，結果從此走上不歸路。

媽媽戴安娜（Diana）解釋，若試圖拿走香菸，里札爾就會發脾氣，甚至開始用頭撞牆，讓她嚇壞，「他陷入瘋狂了，如果不抽菸就會傷害自己」，因為擔心兒子被菸癮害死，於是尋求政府和專家的幫忙，希望能夠讓他成功戒菸。

經過7年，里札爾成功戒菸，但戒菸後的他，對垃圾食物的喜愛增加，讓父母不得不請教營養師。在專家的建議下，他以新鮮的魚、水果和蔬菜為食，2017年再度露面時，整個人看起來更苗條，而且更快樂，「我現在很開心，感覺更熱情了，身體精力充沛」，他不僅戒掉菸癮，甚至在學業方面的表現也比以前好。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！



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