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國一妹打完BNT　運動一半倒地！躺ICU「裝葉克膜等換心」爸媽心碎

▲▼南韓有女網友接種第2劑輝瑞疫苗後，出現胸部變大的副作用。（示意圖，非本人／達志影像／美聯社）

▲ 南韓國一少女接種疫苗不久後因心肌炎昏迷。（示意圖，非本人／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓仁川市一名國中女學生平時身體健康，11月底接種第一劑輝瑞/BNT疫苗，12月初和朋友一起運動到一半突然昏倒，診斷為罹患心肌炎，此後病情急速惡化，長達3周治療後不見起色，只能等待換心，令家屬悲痛不已。

少女家長25日在青瓦台請願網站上以「14歲的女兒因心肌炎在生死關頭徘徊，拜託幫幫忙」為題發文表示，就讀國中一年級的二女兒熱愛運動，此前沒有特別的病史，是個很健康的孩子，11月22日接種第一劑BNT疫苗，12月4日做簡單的運動時突然昏倒，狀況持續惡化，住進加護病房。

少女被診斷罹患心肌炎，已經接受治療長達3周，期間多次心臟停止，肺臟及肝臟都受損，必須仰賴葉克膜。家長曾詢問醫護，女兒的心肌炎是否是疫苗副作用，卻只得到「不清楚詳細狀況」的回答，至今已經花了3千萬韓元（新台幣近70萬元）的醫藥費。

有網友表示，接種疫苗後出現不良反應的青少年大多康復得很快，即便是難以確認發病與疫苗因果關係的個案，也可獲得醫藥費補助。但少女家長憤怒地表示，「我女兒在加護病房為生命奮鬥，卻沒有接到任何有關補助的聯絡或聽到任何消息。」

根據仁川市說法，該名少女上月在仁川彌鄒忽區一家醫院接種疫苗，當天出現頭痛症狀，曾服用止痛藥，事隔12天後，本月4日和朋友一起運動時突然昏倒，送往附近醫院後，因病情惡化移送首爾一家大醫院，正等待心臟移植手術，南韓防疫當局已經著手調查。

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