隔壁鐵捲門詭洩「暗紅血水」　她剛搬新家嚇爆！網猜：發生命案了

記者葉睿涵／編譯

外國一名女網友莫妮（Ashley Money）最近在TikTok透露，她在新租的倉庫發現，隔壁單位流出了像血一樣的暗紅色液體，讓她大感害怕，於是拍下影片詢問網友她該怎麼辦。影片曝光後，不少網友紛紛猜測隔壁單位可能真的發生了命案，於是莫妮立刻買來化學物品，檢測地上的污漬究竟是何物。

據《每日星報》報導，最近剛買了一套新房的莫妮，在準備搬家時，將所有的家當都寄放到了一個倉庫去。沒想到，在拿到倉庫鑰匙後，莫妮卻驚訝地發現，隔壁倉庫的鐵捲門下流出了一大灘可疑的暗紅色液體，從室內一直蔓延到走廊地面，看起來就像是血從倉庫內溢了出來一樣，把莫妮嚇了好大一跳。

▲國外一名網友發現隔壁單位的門流出了血紅色的液體。（圖／翻攝自TikTok／larrie6512）

於是，莫妮趕快通知客服，請他們前來確認究竟發生了什麼事，並將她看到的一切拍下來上傳到TikTok上。影片曝光後瞬間吸引了不少網友前來觀看。網友們紛紛表示，「你的隔壁單位可能發生了命案」、「這應該是屍體流出的血水吧」、「看起來好像恐怖片哦」。

看到了網友言論的莫妮越發害怕，於是她聽從其中一個網友的建議，去買了瓶氧化氫來確認那些污漬到底是不是血。她在之後的影片表示，她將化學物品倒在了血紅色液體上，發現它們並沒有起泡，因此可以初步斷定，這些乾掉的液體並不是血，「它們看起來像是生鏽了的東西吧」。

在工作人員搞清楚了狀況後，莫妮也跟網友們報告最新進展，「工作人員告訴我，倉庫裡並沒有屍體，但隔壁鄰居確實存放了一些不應該被寄放在倉庫的東西，才導致污漬產生，不過他們並沒有說明所謂的違禁品究竟是什麼。」

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