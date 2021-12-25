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19歲妹地鐵站摔倒頭破血流　遇恐怖渣男！假好心攙扶脫褲性侵

▲▼ 英國男子假好心幫忙受傷女子，都是為了性侵。（圖／翻攝自METROPOLITAN POLICE）

▲英國男子幫忙受傷女子，卻是另有目的。（圖／翻攝自METROPOLITAN POLICE）

記者詹雅婷／編譯

英國19歲女子2019年在地鐵站樓梯摔下，當場頭破血流、手部骨折，30歲男子阿巴斯（Sharif Abbas）見狀隨即上前關心，但沒想到卻是把她帶往一處空曠地，雙手伸進女方衣服內，拉開牛仔褲拉鍊性侵。依據法庭20日最新判決裁定，阿巴斯被指控的綁架及性侵罪名雙雙成立。

獨立報報導，事發於2019年6月16日這天，一名19歲女子在倫敦龐德街地鐵站月台間行走時，從樓梯摔下，頭部嚴重受傷、頭骨外露，且手腕骨折，只能強撐著走到月台坐下，已知當時的她正在大量出血。

30歲男子阿巴斯見狀隨即上前幫忙，帶著她走出地鐵站，並以檢查傷口的名義，把她帶往隔壁建築物一間空的地下室。然而這一切都是假好心的舉動，實際上是要性侵這名女子。

阿巴斯進入這棟大樓時，觸動無聲警報。警方到場後發現，阿巴斯當時就站在受害者身後，雙手伸進女方衣服內，且牛仔褲拉鍊也已經拉開。最終，阿巴斯因涉嫌性侵被警方當場逮捕。

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲警方到場時，阿巴斯的雙手已伸進女方衣服內，並拉開牛仔褲拉鍊。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

阿巴斯一度宣稱，他有在地鐵站試著叫救護車，但手機沒有訊號，甚至女方有要求不要叫救護車，但經調查，在2人共處的45分鐘內，當局並未接獲任何緊急通報電話，而他也沒有做任何緊急處置。此外，他還稱曾經與一人交談過，對方答應提供繃帶、緊急藥箱等，但警方調閱監視器畫面發現，現場根本沒有其他人。

受害女子事後被送醫接受治療，傷勢復原。警方透露，女子如今已不在英國，但願意為了此案審判需要來英國並接受隔離等防疫措施。

南華克皇家法院20日裁定，阿巴斯的綁架、性侵罪名有罪，目前被還押候審，預計於2022年2月28日出庭受審。

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