動用宗教力量尋覓外星人！　美國NASA大舉招募神職人員

▲美國NASA團隊大舉招募神職人員，盼透過宗教力量聯繫外星人。（示意圖，翻攝Pexels）

圖文／鏡週刊

美國太空總署（NASA）近年極力發展太空競賽（Space Race），斥資與中國、印度及俄羅斯等大國角力，旨在採集宇宙資源，並積極尋覓外星生命蹤跡，盛傳美國官方對尋獲外星人一事，多抱持樂觀態度，甚至聘請了一位英國牧師加入團隊，試圖透過宗教的力量，打破人類和外星生命接觸時的疆界，據悉團隊內現已有24位神職人員。

據外媒報導，英國劍橋大學神學士安德魯博士（Dr. Andrew Davison），日前證實獲美國太空總署之邀，將加入團隊為太空旅程祈福，並透過宗教的力量，確保人類日後和外星人接觸時，能保持過程一切和平圓滿；安德魯博士本身亦有牛津大學（University Oxford）的生物學博士學位，未來也將發揮自身專業，提供團隊諮詢協助。

他也引述國際《柯林斯英語詞典》（The Collins Dictionary）中的註明，笑稱：「神學家就是研究上帝、宗教和信仰本質的人。」並對自己獲邀加入NASA團隊一事，感到非常榮幸，但他並未透露詳細的工作細節，僅表示將全力協助。

▲美國NSAS太空總署近年積極搜索太空，試圖尋覓外星生命的蹤跡。（示意圖，翻攝維基百科）

據悉美方會於25日啟動詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），藉此研究宇宙中星系的形成，並探測各大行星的壽命及年代；歐洲太空總署策劃已久的火星探測計畫 （Exobiology on Mars）也將於明年動工，將派出羅莎琳富蘭克林號（Rosalind Franklin）探測車登陸火星，尋找火星地表的微生物化石，藉此尋覓外星生命的訊號。

許多專家也指出，歐美國家近年積極布局外太空，隨著馬斯克（Elon Musk）的民間宇航企業「SpaceX」加入搜尋宇宙行列，科學家紛紛猜測應有重大發現，只是官方尚未公布罷了；英國卡迪夫大學（Cardiff University）團隊也指出，透過專業儀器檢測後，日前在金星尋獲的氨（Ammonia）氣體，應是有活體生物出沒才產生的物質。

▲歐洲太空總署登陸火星採用的探測車。（示意圖，翻攝維基百科）

考慮人類和外星生命接觸時恐有衝突，美國宇航局日前也在普林斯頓大學（Princeton University）神學研究中心，廣邀科學家和神學士出席研擬對策，安德魯博士也引述著作《天體生物學和基督教教義》（Astrobiology and Christian Doctrine），提問：「上帝是否能在宇宙外的地方創造生命？」透露外星生命或許近在咫尺，呼籲大眾做好心理準備。

早在2016年時，美國宇航局生物學研究所所長卡爾（Carl Pilcher）便曾透露，基於哲學和宗教倫理，將招聘神職人員加入團隊，並表示宇宙中含有超過1,000個星系，推斷地球是唯一孕育生命的行星，並無法讓人信服，「或許我們100年後仍無法尋獲外星生命，也可能下週就找到了。」



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