火箭射了人類也要！科學家籲研究「太空性學」　盡情做愛好處多

▲人類航太科技日新月異。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

隨著航太科技日新月異，實現太空旅遊、征服火星與月球等夢想指日可待，但人類離開地球後，如何滿足各層面生理需求，更顯重要。加拿大學者呼籲深入研究「太空性學」，因為若人類能夠適度在太空發生性關係，不僅有助紓壓、緩解人際關係，甚至能夠避免性犯罪，確實有其迫切性及必要性。

加拿大康考迪亞大學（Concordia University）、拉瓦爾大學（Laval University）研究團隊在《性研究期刊》（Journal of Sex Research）發表論文，概述太空性愛潛在風險，包括隱私、清潔、如何維持關係、懷孕後胚胎是否受影響，甚至如何生產。

▲科學家們呼籲思考如何在太空滿足性需求。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



康考迪亞大學心理學博士候選人杜貝（Simon Dubé）帶領的研究團隊指出，性行為有助紓壓、降低血壓、改善睡眠品質等等，若在太空順利進行，更能幫助人們提升生活品質，適應枯燥孤寂的太空時光；但人們距離地球越遠、待在太空越久，越可能產生性問題，尤其太空空間必須保持高度清潔，或者非常擁擠、難有隱私，導致性愛需求更難滿足。

此外，還有其他風險因素，首先，太空中的游離輻射可能改變精子細胞、卵細胞甚至人類胚胎的DNA，干擾有性生殖；其次，微重力將使得性愛場面變得困難又混亂；最大問題則是，如何在太空環境中滿足慾望，同時遵守「保持乾淨」的最重要準則。

研究團隊建議，可以研究如何設計相關空間系統，讓人們在太空中，也能到安全、私密且衛生的空間發生性行為，甚至進一步規劃分娩、治療性疾病的地方；第二，設計培訓計畫，讓太空旅行者了解發生親密行為的注意事項；第三，設計太空性科技產品，例如情趣用品、情趣機器人，提供衛生且令人滿意的性體驗。

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