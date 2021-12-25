霸道總裁硬上女秘書是真的！他學SOD逼做44次色情按摩　鹹濕錄音曝

▲女秘書3年以來遭到會長威逼進行色情按摩、亂摸硬上。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓某頗負盛名的上市中小企業、知名汽車零件廠商會長A某遭爆料，長期以來暴虐性侵、性騷公司底下的女秘書B某，不但多次把她使喚進住宅、辦公室強逼進行「親密性服務」，包含高達44次足交體驗的色情按摩，令女秘書崩潰到在日記本上直喊「想吐」，宛如總裁眷養女職員為性奴隸的SOP真實版。

根據韓媒《News1》、《MBC News》，女秘書B某痛訴從2018年6月25日起便被到50多歲的已婚會長A某性騷擾、性侵長達3年，公司迎新聚餐時慘遭會長伸出鹹豬手，不但要求不到50公斤的她坐在腿上、從裙外撫摸進裙底內，甚至還大言不慚，「我可以喜歡B代理嗎？」，之後撲倒女秘書B某連番親吻、硬上，令當時37歲的她不知如何是好。

「妳不到50公斤對吧？再坐上來一點，妳的蜜臀大腿......哇」

▲不到50公斤的女秘書被會長要求做到他大腿上。（示意圖／CFP）

女秘書B某將會長的變態行徑用寫日記、錄音的方式記錄下來，不過隨著日後行徑愈加誇張，讓她寫在日記上的字跡愈來愈抖，後面根本慘到無法再記錄下這些變態行為，因為光是回想就覺得滿腹委屈。

等到公司迎新聚餐結束後，會長A某邀請包含女秘書B某在內的職員到豪宅家中「續攤」，他要求女秘書幫按摩腳，等其他職員離席後，便趁機「硬上」女秘書、行使性暴力。

自此之後，從2018年的6月26日「按摩」、7月2日「肩膀」、7月3日「肩膀等」，光是一周內B某就被要求對會長進行特殊色情按摩服務，最後她向會長建議，想接受按摩應該委託專業的按摩業者，不過會長卻狠狠拒絕，「就是要妳按摩才爽啊！要是其他人亂按、按錯地方，反而會很痛、不舒服。」

從B某2019年9月19日的日記內容，可以看到，「8時15分，從腰部到骨盆、臀部；11時25分，又到處亂摸，我快要吐了；12時36分，繼續一直亂摸。」、「往膝蓋的這兩邊按下去嗎？雙腿抬起來、壓下妳的體重.....」

報導指出，由於B某當時已年屆37歲，逐漸步入中年，在南韓就業市場恐怕難以輕易找到適合的工作，加上家人因遭到詐騙而欠下數億韓元的債款，才使得Ｂ某在公司內忍氣吞聲，直到最近終於忍不住了才提出辭職，最後拿著筆記本、錄音內容向警方報案。

據悉，會長A某還身兼南韓國內某體育協會的會長，他所經營的公司去年營業額達到數百億韓元，最近更是在證券交易所科斯達克（KOSDAQ）成功上市。《MBC》記者試圖與該會長取得聯繫，不過皆未獲得回應。