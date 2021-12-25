男屍「臉朝下」漂水中！他衝浪慘遭大白鯊咬死　身上留驚悚齒痕

▲ 男子遭鯊魚攻擊，被發現時已經身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州發生一起驚悚事件，一名女子到莫羅貝（Morro Bay）海邊衝浪時看見一名男子臉部朝下漂在水中，警方趕到現場協助將他打撈上岸，發現他早已斷氣，且身上留有可怕咬痕，明顯遭受鯊魚攻擊。

美國ABC到島，莫羅貝警方聲明指出，這起意外發生於當地時間24日上午11時前，該名男子「明顯受到鯊魚攻擊」，被從水中拖出時已經沒有生命跡象。

莫羅貝港口巡邏主任恩德斯比（Eric Endersby）說明，一名女子在附近水域衝浪時看見一塊衝浪板，還有一個人以臉部朝下的姿勢在水中漂浮，便試圖將他拖上岸。港口巡警隨後趕到現場，協助將他拖出海中，但他已經身亡，目前尚未掌握他的身分。

恩德斯比提到，事發現場似乎沒有任何目擊者，但據警方觀察，死者身上的咬痕與大白鯊的齒痕一致，驗屍官將進一步測量傷口。事後案發的海灘維持開放，但當局要求民眾，24小時內不要下水。

警方24日下午表示，聖路易斯-奧比斯保郡（San Luis Obispo County）驗屍官辦公室及州立公園代表人員正調查現場，該州魚類及野生動物部門一名生物學家也到場。

鯊魚攻擊事件十分罕見，死亡事件尤為稀少。根據佛羅里達大學佛羅里達自然歷史博物館數據，美國去年發生33起鯊魚無端襲人案，其中3起導致死亡。近半數攻擊事件出現在佛州，死亡事件則分別發生在加州、夏威夷及緬因州。

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