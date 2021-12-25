蔡英文再登國際版面！路透專題介紹：不屈服於中國的「辣台妹」

▲總統蔡英文「辣台妹」的稱號已登上國際版面，下同。（圖／總統府提供）

記者葉睿涵／編譯

路透社24日發布專題《不屈服於中國的領袖》，以台灣總統稱呼蔡英文，詳細報導了她的從政之路，強調蔡英文「堅決不向中國低頭」的政治理念，還直言蔡英文勇於與中國主席習近平嗆聲的態度簡直就是「辣台妹」。

報導稱，蔡英文自小就是一個內向、不善言辭的孩子。她在父母的保護下，循規蹈矩地完成學業，並到英美深造。學成歸國後，蔡英文到國立政治大學執教，成為該校最年輕的教授。她在進入政壇前的生活極度低調，她本人也描述，她「下樓時，總是喜歡緊靠牆的那端，以避免別人注視的眼光」。

1986年，一場國際貿易談判改變了蔡英文的職涯規劃。她在兩岸貿易談判中，成功為台灣爭取到加入世界貿易組織（WTO）的機會。她也因此發現，自己冷靜、不流露情緒的個性是外交的優勢，於是轉換跑道成為陸委會主委，負責與中國的貿易業務，還發展了「兩岸小三通」。這番成就對無黨籍的蔡英文而言是個巨大的轉折點。她在2004年正式加入民進黨，並迅速獲選為黨主席。

資深的總統府顧問姚嘉文指出，蔡英文的政治才能深受黨內認可，可惜「她無法激起支持者的熱情」，成為她政途上的痛點。在2012年的總統選舉中，蔡英文作為首位女性總統候選人風頭一時，不過由於她的政見只聚焦在國內政務，疏於跟選民溝通她對台灣的國家認同，還一直避談兩岸議題，而輸給了親中的馬英九。

▲蔡英文上任後推動政府轉型，更親民的形象與中國主席習近平形成對比。（圖／民進黨提供）

姚嘉文透露，蔡英文在選前的訪美行程也不如預期順利，儘管蔡英文極力傳達她維護兩岸和平與穩定的決心，但部分華府官員堅持，她當選會讓兩岸關係惡化，而拒絕支持蔡英文的選舉。落選當晚，蔡英文在發表敗選演說時，首次放下一貫的冷靜風格，改以熱情的方式呼籲選民不要失去希望，「我們必須樂觀地繼續為台灣這塊土地打拚」，接著深深一鞠躬，讓年輕的支持者在雨中落淚，並在太陽花學運中聲勢大漲，還以壓倒性的勝利，拿下2016年的總統選舉。

上任後，蔡英文排除萬難推動婚姻平等，讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。然而，中國也在蔡英文上台後更著重於兩岸統一，除了不斷派出共機擾台外，還不諱言為了達成統一大業，不排除會動用武力收復台灣。儘管蔡英文堅稱，台灣已在實質上是一個獨立的國家，並誓言捍衛台灣的自由與民主，但國民黨前主席江啟臣卻認為，兩岸關係開倒車，對台灣沒有好處。

▲蔡英文上任後，灣也得到了國際社會的大力支持。（圖／總統府提供）

2019年6月，香港爆發反送中大遊行，警民衝突不斷。蔡英文隨後公開表示，從香港的例子可見，中國欲推行的「一國兩制」根本是天方夜譚，因此台灣絕不會在兩岸議題上讓步，並將支持所有抗議者，還會幫助安置逃到台灣的香港人。

蔡英文在國內的支持度隨後迅速升高，還被國民稱為「辣台妹」。在蔡英文的領導下，台灣也得到了國際社會的大力支持，美國還公開承認台灣的戰略重要性，多次派出美國官員訪台。

報導稱，如今的蔡英文已從過去的文靜書生，蛻變成堅強的國家領袖。她可以是穿著軍服驗收軍隊演習成果的三軍統帥，也可以是凶狠反擊中國領袖的辣台妹，同時還可以是抱著貓咪和國人合照的親民總統，實在讓人眼前一亮。路透社指出，與永遠高高在上的中國國家主席習近平相比，這樣的蔡英文在許多人眼中更有魅力。

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