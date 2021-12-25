最新衛星照曝「俄軍湧邊境」重兵集結　普丁：不想和西方國家衝突

▲衛星影像顯示，俄羅斯軍隊在西部邊境及克里米亞多地重兵集結。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

俄羅斯10月以來持續在烏克蘭邊境集結重兵，與北約國家關係日益緊張，根據最新衛星圖像，克里米亞一座軍事基地湧入數百輛坦克、裝甲車及其他軍事設備。俄國總統普丁24日表示，莫斯科想要避免衝突，但美國及其盟友必須「立即」回應他們所提出的安全保證要求，希望1月與華府官員在日內瓦展開對話。

美國私人衛星影像公司Maxar Technologies發布聲明表示，在過去一個月裡，其高解析度衛星影像觀察到，俄軍在西部邊境5地、克里米亞3地的軍事據點出現大量佈署及活動，與9月、10月拍攝的照片相比，軍事設備密集度明顯提高；其中一張照片顯示，BMP系列步兵戰車、坦克、自走砲及防空設備等軍武設施，已經出現在克里米亞駐軍單位。

▲俄軍持續集結，卻反駁意圖入侵烏克蘭。（圖／路透）



《路透社》報導，美國、歐洲及烏克蘭領袖指控，莫斯科有意進犯烏克蘭，最快可能下個月就會展開攻擊。但是，莫斯科多次否認，還提出安全保證，也就是希望北約暫停往東擴張活動範圍，並且不在烏克蘭及鄰國佈署特定武器。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日表示，該國有權在領土上佈署適合軍力，而莫斯科只是在捍衛自己的安全，「美國及多個歐洲國家正在我們的邊境進行演習，迫使我們採取一定措施，保障安全。針對來自北約對手的不友善舉動，俄羅斯只是在自己的領土上調度自己的軍隊。」

2014年，俄羅斯併吞克里米亞，並且持續支持烏克蘭東部親俄分離主義份子的叛亂活動，招致各界制裁。美國總統拜登表示，如果莫斯科入侵烏克蘭，將採取更嚴厲的經濟及其他報復措施，一名官員透露，可能包括嚴格的出口控制。此外，西方國家也威脅封鎖「北溪天然氣管線」（Nord Stream），阻斷俄羅斯天然氣輸往歐洲。

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