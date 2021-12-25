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拜登親自接聽聖誕熱線　突被飆罵「這句粗口」！15秒尷尬片瘋傳

▲▼美國總統拜登夫婦24日上午接聽北美防空司令部「追蹤耶誕老人」熱線。（圖／達志影像／美聯社）

▲在通話結束前，這名叫做賈里德（Jared）的家長突然說「加油布蘭登」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登夫婦24日接聽北美防空司令部「追蹤聖誕老人」熱線，但一名家長卻突然在通話結束前脫口「加油布蘭登」（Let’s go Brandon），讓現場氣氛頓時變得尷尬。其實這句話是「去X的拜登」（Fxxk Joe Biden）的委婉改編版，是句反拜登的粗俗國罵，推特也流傳一段15秒影片，瀏覽人次突破百萬。

綜合NBC、衛報等外媒報導，拜登與第一夫人吉兒當時正在與一戶人家通話，拜登也給予祝福，並提到「希望你們有個美好的聖誕節」。沒想到就在通話結束前，這名叫做賈里德（Jared）的家長突然說「聖誕快樂，加油布蘭登」。

然而拜登似乎並未意識到這是「去X的拜登」的委婉說法，還輕鬆回應「加油布蘭登，我贊同」，不過一旁的吉兒似乎有聽懂，表情微微僵硬。拜登接著問賈里德是否在俄勒岡州時，電話已經掛掉。

▲▼美國總統拜登夫婦24日上午接聽北美防空司令部「追蹤耶誕老人」熱線。（圖／達志影像／美聯社）

目前還不清楚打電話者的意圖以及為何拜登還要重複提及「加油布蘭登」，至於雙方是否知道這句口號的意思，還有待確認。白宮尚未對此做出回應，但這段影片已引起大批網友注意，更有人說「吉兒的表情太好笑」、「吉兒這次阻止不了他了」。

其實這句口號源自10月2日一場賽車活動的採訪過程，當時記者在採訪車手布蘭登‧布朗（Brandon Brown）時，有民眾在現場大喊「去X的拜登」，但卻被記者聽成「加油布蘭登」。此後，這句話就變成諷刺拜登的口號。對於名字被用來反拜登，車手布蘭登‧布朗感到不滿，在先前接受紐約時報採訪時表示，「我不想成為髒話的替代品」。

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