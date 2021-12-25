朴槿惠特赦後無家可歸！「健康惡化」住院至明年2月　心腹苦尋住處

▲南韓前總統朴槿惠肩膀舊疾復發、牙齒咀嚼困難、精神狀態不穩。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠因涉「閨蜜門」干政案，從2017年3月便開始入獄，考量到其健康狀抗惡化，現任總統文在寅親自下達特赦指令，預計今年12月31日0時生效。不過，朴槿惠預計將停留在醫院治療至明年2月初，獲得特赦的她不僅喪失健康、失去前總統禮遇，甚至就連養老住處也沒有著落，目前正靠心腹積極尋覓中。

根據韓媒《News1》，南韓法務部指出，其實朴槿惠今年起健康狀況急速惡化，包括肩膀手術造成的舊傷復發、腰間盤疼痛、牙齒狀況不好、精神狀態不穩，7月20日曾住進首爾聖母醫院治療、11月22日更轉院至首爾三星醫院VIP病房，屆時一旦特赦令生效，法務部矯正本部將從醫院撤守戒護警力，而朴槿惠將會留在醫院治療至明年2月初。

不過，獲得特赦後的朴槿惠目前名下早就沒有任何房產！報導指出，朴槿惠2017年3月入獄前有2處住宅，一處是位於首爾市瑞草區內谷洞的地上2層、擁有地下室的獨棟住宅，另一處是位於首爾市江南區三成洞的地下1層、地上2層的獨棟住宅。

▲朴槿惠過去位於首爾市江南區三成洞的獨棟住宅。（圖／達志影像／newscom）

朴槿惠曾在三成洞的住宅定居23年，在2017年3月面臨各種官司、鋃鐺入獄之際，為了籌措雇用柳榮夏（유영하）、蔡明星（채명성）等2名辯護律師的費用，她首先賣掉位於三成洞的住宅，轉而搬進瑞草區內谷洞的住處，直到入獄。

至於內谷洞的住處，則被南韓檢方於今年2月扣押後，以39億韓元的價格法拍給知名女演員高賢庭所屬的經紀公司IOK Company。朴槿惠的辯護律師柳榮夏表示，雖然內谷洞住宅買家和朴槿惠之間沒有存在任何關係，不過相傳他是國民力量（最大在野黨）國會議員尹相現（윤상현）的好友。

對此，尹相現在接受《News1》電話訪問時透露，「朴槿惠出院後將定居的住處，目前周遭親友正在打聽詢問。至於是否回到內谷洞的住處，雖然我曾和該住處買家達成口頭協議，表示若願意的話（朴槿惠）隨時可以入住，不過目前仍尚無定論。」

▲部份保守陣營民眾呼籲應無罪釋放朴槿惠。（圖／達志影像）

據悉，朴槿惠日前傳出牙齒狀態惡化，一般餐食已難以下嚥，只能吃點清淡的粥類、穀粉，加上精神狀態不穩固，不過目前院方基於患者個人隱私，始終未對外公開疾病名稱。

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