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印度神童預言被打臉？欽點「2大投資目標」被分析師點名：都會跌

▲▼印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

▲印度神童阿南德預言，黃金及白銀是明年2大避險資產，但法國貴金屬分析師對明年金、銀價格並不樂觀。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）在新影片中再次預言，全球經濟將迎來長達半年的重大利空，明年3月至4月將會是經濟危機最嚴峻之時，並透露黃金及白銀、加密貨幣和農地都是好的投資解方。不過法國外貿銀行（Natixis）分析師認為，白銀、黃金價格明年將會受到衝擊而下跌，打臉阿南德的說法。

阿南德在16日PO出的最新影片表示，全球疫情未來半年內將會相當糟糕，Omicron將影響人們的生活，進而導致經濟出現問題，明年3至4月會是最嚴峻的時候。他也提到，在2022年面臨經濟問題的情況下，黃金及白銀會是很好的選擇，加密貨幣則適合長期持有投資，農地也可用持續發展的角度投資。

根據Kitco News報導，相較於阿南德對明年黃金、白銀價格的樂觀預測，法國外貿銀行貴金屬分析師伯納德（Bernard Dahdah）則有不同的看法，他預估黃金、白銀明年價格會受到衝擊。

他分析，若全球經濟持續正常化，供應鏈問題獲得解決，美國經濟進一步成長、高通膨等情況，將使聯準會於明年提高利率，在通膨預期緩解的情況下，聯準會升息，料實質利率將比2021年負值減輕許多，導致黃金處在一個艱鉅的環境。

他認為，金價明年有望落到每盎司約1630美元，銀價則會隨著金價一起走低，每盎司估約21.1美元，但也強調金價雖然會跌，但不會崩潰，仍會高於2010年均價，而且一旦疫情惡化，金價可能會攀升至2000美元。

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