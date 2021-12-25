幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

▲土耳其一名媽媽幫兒子打掃房間，卻發生墜樓意外。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

土耳其迪茲傑（Duzce）近日發生一起墜樓意外，一名媽媽到當地一所醫學院探望兒子，並在幫兒子打掃房間時，不知什麼原因突然從6 樓高的宿舍墜落，送醫後宣告不治，恐怖瞬間也全被一旁的監視器給拍下，目前當地警方還在釐清詳細事故原因。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月10日中午，當時55歲的法特瑪（Fatma Karacaoglu）到迪茲傑一所醫學院探望兒子，結果卻在打掃時不慎從6樓高的窗戶旁墜落，並撞上樓下的欄桿翻滾重擊地面，隨後就一動也不動地趴倒在地。2名目擊男子見狀後也嚇得倒退好幾步，並趕緊躲進屋內。

救護人員趕到現場後，趕緊將法特瑪送醫，但最終還是宣告不治。目前當地警方也對該事件展開調查，不排除法特瑪是在幫兒子打掃時，不慎摔倒跌出窗外的可能性，但詳細事故原因還有待進一步調查。

Düzce'de tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete giden Fatma Karacaoğlu, kaldığı apartmanın 6'ncı katından düşerek can verdi. pic.twitter.com/d8yDfDhvoz — wikibite (@wikibite) December 11, 2021

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