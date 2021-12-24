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腸胃炎只能吃粥？營養師：掌握3原則少量多餐

▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲腸胃炎不一定只能吃粥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

年末聚餐，飯局一個接著一個來，大魚大肉吃下，不只容易脂肪囤積，更害怕的連腸胃都鬧彆扭，不少人因此罹患「腸胃炎」，一日三餐都吃粥，真的好痛苦，營養師高敏敏表示，不一定只能吃粥，還有4類食物也可以吃。

營養師高敏敏表示，只要掌握「好消化的清淡飲食」，衡量自己腸道狀況，不一定只能吃粥。

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可以吃：

1.可止瀉的水果 （雙向調節）蘋果、香蕉
2.水煮清湯類 ：蛋花湯、清湯、粥品
3.好消化的 ：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾
4.少粗纖維的菜 ：像是蔬菜的嫩菜部分，或是瓜類及大黃瓜、冬瓜都是很好的選擇，也建議烹調方式用水煮，避免過度調味

╳禁止吃：

1.高糖飲料：含糖飲料可能會影響滲透壓，導致繼續拉肚子，建議可以改為無糖茶，當然能喝水是最棒的
2.甜食：蛋糕、甜甜圈等
3.辛辣刺激食物
4.油煎油炸類

除了上述攝取內容要注意之外，營養師高敏敏也指出腸胃炎的照護還有以下3個重點：

1. 多喝水、平衡電解質
尤其一天拉好多次、又像水龍頭一樣的更要注意！孕婦、小孩、老人可以補充電解質飲料，如果口乾、舌苔乾、皮膚乾、頭昏眼花都可能是水份不足。

2. 飲食清淡、好消化
腸子已經很累了，不要再加重它的負擔，要遵照清淡飲食

3. 少量多餐、減少刺激
可以把一天3餐，分成一天6餐（3正餐+3點心）減少腸胃負擔

▲腸胃炎只能吃粥。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）

▲若罹患腸胃炎，營養師建議，民眾可以挑選好消化的水果，記得少量多餐、多喝水。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）

營養師高敏敏表示：「預防勝於治療，建議平時就可以注意飲食均衡及保養，像是多吃好菌+蔬果，強壯一下自己的免疫跟腸道環境，另外若是腸胃炎一直未好轉，務必儘速就醫。」

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