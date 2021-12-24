普丁預言：中國30年內超越美國　成為全球領先經濟體

▲俄羅斯總統普丁在年度記者會上表示，中國未來30內會經濟等各方面超越美國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在年度記者會上表示，中國未來30年內會在經濟等各方面超越美國，而美國也將失去其在金融和貿易方面的主導地位，「從所有指標來看，中國將成為世界領先的經濟體。」

根據《今日俄羅斯》（RT）報導，普丁在23日的年度記者會上表示，從購買力平價（Purchasing power parity）來看，中國已經超越了美國，「到了2035年至2050年，中國將超越美國，從所有指標來看，中國會成為世界領先的經濟體。」

▲習近平與普丁舉行視訊會談。（圖／翻攝新華網）



普丁指出，西方國家正在試圖破壞這個世界上人口最多的國家，扼殺它的增長，以美國為首的國家，以侵犯人權為由抵制北京2022年冬季奧運，就是為了確保中國無法抬頭，無法勝過競爭對手，「這種企圖抑制中華人民共和國發展的決定是錯誤且不可接受的。」

中國國家主席習近平和普丁在本月稍早進行了視訊會議，克里姆林宮在會後表示，雙方已經同意開發共享的金融體系，以減少對美國主導平台的依賴。

普丁更在記者會中強調，中國是俄羅斯的頭號夥伴，雙方互相信任且能建立良好的商業關係，「我們在安全領域合作，中國軍隊在很大程度上裝備了全世界最先進的武器系統，我們還在共同研發某些高科技武器。」

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