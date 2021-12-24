60歲阿伯半裸「性侵母山羊」致死！逃過鞭刑　法院判關6年

▲60歲阿伯半裸「性侵母山羊」致死。（圖／翻攝自Free Malaysia Today）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞60歲男子哈山（Shaari Hasan）被鄰居發現在房屋後方性侵母山羊，人獸交導致山羊「肺部衰竭」慘死。按照當地法律，哈山應被判鞭刑，但法官看在他是獨居的高齡人士，且誠懇認罪，所以最後判處6年有期徒刑，並要求他進行輔導治療。

根據《Free Malaysia Today》報導，住在雪蘭莪州萬撓（Rawang）的哈山今年7月被鄰居發現在房屋後方性侵母山羊。現場傳出悲慘淒鳴聲後，45歲的鄰居發現不對勁，連忙衝往現場查看；當她到場時，發現半裸的哈山正在奄奄一息的母山羊身上。哈山發現東窗事發後，嚇得連忙逃離現場，綠色上衣、棕色褲子成為其犯案的證據。

最後這頭遭到性侵的山羊鑑定結果證實，牠是遭到性侵導致肺部衰竭而死。擁有三項性騷擾前科的哈山立刻遭逮捕起訴，按照大馬《刑法》第377條的獸交罪中，哈山最重恐怕將被判處20年有期徒刑、邊形與罰款，而犯下動物疏忽罪則會被判處最重6個月徒刑、2000令吉（約新台幣13230元）。

但他隨後坦承犯案，並對此感到非常後悔；辯護律師也表示，哈山年事已高，希望能免除鞭刑。最後法院改判他6年有期徒刑，並須接受輔導治療，且出獄後一年必須接受警方監督。

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