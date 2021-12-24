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日本踢拳界世紀對決！武尊、那須川天心明年6月開打：已經準備好了

▲▼那須川天心、世川武尊23日在記者會上宣布明年6月將舉行世紀對決。（圖／翻攝自Instagram@k1takeru）

▲那須川天心、世川武尊23日在記者會上宣布明年6月將舉行世紀對決。（圖／翻攝自Instagram@k1takeru）

記者羅翊宬／綜合報導

日本踢拳運動員世川武尊是日本新K1初代58kg級世界王者，職業戰績為40戰39勝1負，其以高超的速度、力量、意志力著稱，暴風連拳更是戰無不克的必殺絕招；而年僅23歲的那須川天心同樣身為踢拳、綜合格鬥選手，以左撇子全手和快如閃電的後手直拳、中段踢稱霸體壇，還曾與「不敗拳王」梅威瑟（FolydMayweather）交手。兩人的世紀對決，為世人所關注。

綜合日媒報導，世川武尊、那須川天心兩人於今（24）日出席在東京都內舉行的記者會，並向粉絲們宣佈期待已久的消息，那就是兩人將於明年6月舉行對戰，實現拳迷們長久以來無法實現的夢想。RIZIN總裁榊原信行表示，「將會決定在觀眾滿席、最有影響力的場所舉辦這場世紀大對決。關於裁判員等也將有明確標準。」

▲▼那須川天心、世川武尊23日在記者會上宣布明年6月將舉行世紀對決。（圖／翻攝自Instagram@k1takeru）

▲世川武尊。（圖／翻攝自Instagram@k1takeru）

世川武尊表示，「我覺得（能夠對賽）讓我感到非常高興！先前因為各種緣由導致始終無法促成這項世紀決賽，雙方也非常疲倦。不僅在格鬥界，我想在體育界激起鬥志，想在舞台實現夢想。未來我將會背下重責挑戰，並誓言一定會戰勝比賽，燃燒源源不絕的鬥魂。」

那須川天心則表示，「我認為這是能夠帶給拳迷們最棒的聖誕節禮物！這是我一直以來想挑戰的決鬥，我非常高興能夠在充滿中立精神的舞台上決戰」。報導指出，先前那須川天心曾表示將於明年3月退出踢拳、轉戰職業拳擊，不過這項決定最後延至明年6月。他表示，想在此前戰勝這場與武尊的決鬥。

▼日本踢拳選手那須川天心。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本踢拳選手那須川天心。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼那須川天心2018年12月31日在琦玉超級競技場被梅威瑟擊倒後躺在墊子上。（圖／達志影像／美聯社）

▲那須川天心2018年12月31日在琦玉超級競技場被梅威瑟擊倒後躺在墊子上。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，世川武尊、那須川天心兩人從2013年起開始在散打界展露頭角，不過由於兩人對戰的擂台不同，武尊的擂台為K-1、天心的擂台為rizin&rise，導致兩人始終在對決上沒有交集，雙方粉絲在社群網站互嗆，「武尊更強」、「天心才是最強」。

兩人之間的背水一戰，從早期以來的對簿公堂演變為雙方極力促成的對決！世川武尊2020年觀戰那須川天心的比賽後，向媒體透露出戰雙方比賽的意願。兩人的比賽原訂今年6月13日在東京巨蛋體育館舉行，不過礙於年齡增長的世川武尊右手手臂肌腱受損、左手骨折、右拳韌帶損傷脫臼，各種傷勢與手術治療的行程安排下，世川武尊才決定不按原本計畫進行對戰，因為他認為那是對對手的不尊重。

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