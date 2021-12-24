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最尷尬姓氏第一名　他開口自我介紹「女生都害羞了」！

有一些華人特殊姓氏，自我介紹起來還真的頗為尷尬又害羞。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲有一些華人特殊姓氏，自我介紹起來還真的頗為尷尬又害羞。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

中華文化博大精深，華人姓氏更是因為幅員遼闊、人口眾多，光是姓氏就五花八門了。在我們的生活中，除了「趙錢孫李」、「陳林半天下」等常見的姓氏之外，有時候身邊也會出現一些，姓氏念起來很罕見的朋友們。日前在大陸網站上，有一個特殊的姓氏引發眾多網友討論，這個姓氏是男性生殖器「睾丸」的「睾」，這個特殊姓氏實在是太尷尬，讓不管姓「睾」的男女，在介紹自己姓氏時，都難以啟齒。

在華人的百家姓中，最近引來許多網友議論，一致覺得這個姓氏念起來超尷尬的，是「睾丸」的「睾」這個姓氏。不少人認為，這個姓氏乍看不好念，而且「睾」這個姓氏，無論底下配上什麼名字，其實讀起來都不怎麼好聽，寫起來也頗為尷尬。

而有姓「睾」的女性朋友，曝光自身經驗提到，每次被問到「妳姓什麼？」她只要回答「姓睾」，通常都會被問「哪個高呀？」 正當想進一步解釋的時候，當下只聯想到男性生殖器官，只好在第一時間回答「睾丸的睾」，而提問的對方，不是笑出來就是滿臉尷尬，讓這個姓氏的人，在介紹自己名字時，都十分難為情。

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