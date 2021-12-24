翁山蘇姬入獄近1年　緬甸軍頭宣布2023年8月將辦全國大選

▲緬甸軍方總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）宣布，正計畫於2023年舉行新的全國大選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

緬甸軍方2月發起政變，將民意領袖翁山蘇姬逮捕、判刑後，如今緬甸政局可能有新進展。武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示，軍政府正在計劃，視國家和平與穩定情況後，盼能在2023年舉行新一度的全國大選。

根據彭博等外媒報導，敏昂萊23日在仰光與軍事校院師生座談時提到，「我們正在視國家和平與穩定情況，盡可能地努力規劃在2023年8月舉行多黨派參與的全國大選。」有報導指出，敏昂萊稱軍政府將致力舉行自由公正的選舉，且指責2020年11月的選舉不公正，因為文人政府沒有遵守民主紀律與公平性，當時翁山蘇姬領導的政黨全民盟在民調中獲得壓倒性支持，新議會宣誓就職不久即發生政變。

敏昂萊呼籲緬甸公民與政黨，配合政府發放「國民登記卡」給具資格選民的作業，以確保公民投票權，而目前為止，發放進度只到25%，且尚不確定若開邦（Rakhine）的少數民族洛興雅（Rohingya）人屆時能否獲准擁有投票權。

據悉，軍政府2月以「選舉舞弊」為由發動政變，推翻民選政府後，已至少殺害1365人、超過11萬100人遭逮捕。翁山蘇姬也被捕入獄，12月初被法院依煽動群眾與違反新冠防疫規定等罪名判處4年有期徒刑，後減刑為2年。不過，她還被指控違法進口並持有對講機等通訊設備的罪行，法庭將於27日進行宣判，外媒擔憂一系列的指控可能讓她餘生都得在牢裡度過。

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