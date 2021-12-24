聖誕禮物被偷GG了　小孩超失望「眼神死」！全家衰照曝光網瘋傳

▲英國一個家庭在平安夜前遭竊，所有包裝好的禮物還來不及放到聖誕樹底下就被偷走。（圖／翻攝自Facebook／Nottinghamshire Police）

記者張寧倢／編譯

英國英格蘭地區諾丁漢郡（Nottinghamshire）一個家庭的聖誕佳節被毀了，因為家裡遭到2名竊賊潛入，把原本包裝好、要放到聖誕樹下的禮物全數偷走，孩子們聽到消息哭慘了。警方隨後在臉書上PO出一張全家福照，一家大小「眼神死」表情超失望，讓網友看了紛紛表示，「連我都想送他們禮物了。」

根據諾丁漢郡警局文件指出，沃克索普（Worksop）一處民宅21日凌晨遭竊，2名男性竊賊潛入家中，偷走了藥品、現金、平板電腦、珠寶、居家快篩試劑，以及已經包裝好的聖誕禮物，這讓36歲的母親薩曼莎（Samantha Headland）不禁痛批，「他們怎麼能這樣破壞我們為孩子們準備的聖誕節？重要的是我的孩子，現在他們沒有禮物可以開了，禮物可以代替，但驚喜和孩子們開禮物那一刻卻無可取代。」

警方在臉書上PO出這一家人的合照，薩曼莎一臉哀悽地抱著她年僅11歲、12歲的子女，女兒的頭側靠在媽媽肩上眼神失落，兒子的嘴角下垂、神情無奈，爸爸則皺起眉頭，表情非常嚴肅。讓許多網友看了紛紛表示，「可憐的孩子們」、「連我都想送他們禮物了」、「有沒有一個地方讓人可以送禮物過去，送到孩子們手上」、「我不明白為什麼讓他們擺出這樣的姿勢拍照，好像被偷了還不夠糟糕似的」。

薩曼莎在聲明中表示，為了過聖誕節她把家裡裝飾了一番，遭竊之後，孩子們一直在哭，而且變得非常安靜，變得很不安、很害怕，又和她一起失眠，就連小桌子上的盒裝糖果和聖誕巧克力也被竊賊吃掉了，「他們拿走了全部的聖誕禮物，我們從來不會在平安夜之前把禮物放到聖誕樹底下，就是希望他們早上醒來可以看到禮物驚喜地出現。」