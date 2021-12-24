全球第一！　美洲「這國」強制5歲以上國民接種新冠疫苗

▲厄瓜多宣布5歲以上民眾都必須接種新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多（Ecuador）衛生部宣布，該國5歲以上民眾都必須接種新冠肺炎疫苗，成為全球第一個強制全民接種疫苗的國家。衛生部表示，這是根據憲法保障人民健康權利所做出的決定。

根據《法新社》報導，有鑑於Omicron病毒持續傳播、確診率大幅上升，厄瓜多衛生部宣布，目前國內疫苗數量足夠給所有人接種，將強制所有5歲以上的民眾接種疫苗，僅有具充分醫學理由的人可以豁免。

據了解，厄瓜多1770萬人口中，約有69％的人已接種完兩劑疫苗，約90萬人施打完第三劑加強針。目前厄瓜多確診數約54萬例，死亡數為3.36萬人。

厄瓜多衛生部表示，這一決定是依照憲法所做出的，根據憲法規定，國民的健康權利必須得到國家的保障。政府也已經批准疫苗接種證書，之後進出餐廳、電影院、購物中心等公共場所皆須出示接種證明。

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